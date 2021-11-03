7000 متفرج في السباق الثاني لجبل علي

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

أعلن مضمار جبل علي رسمياً عن السماح بدخول الجماهير ابتداء من السباق القادم الذي سيقام يوم الـ 12 من الشهر الحالي، بنسبة لا تتجاوز الـ 70 % من الطاقة الاستيعابية للمضمار.

وقال المهندس شريف الحلواني مدير المضمار، بأنه سيتم السماح بدخول 7 آلاف شخص كحد أقصى مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المرتبطة بجائحة «كورونا» وفقاً للشروط التي وضعتها الهيئات الصحية المختصة بالإمارة، إذ يجب على الراغبين في حضور السباقات أن يكونوا حاصلين على جرعتين من لقاح «كورونا»، وإظهار المرور الأخضر في تطبيق «الحصن»، والالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وكان المضمار الأصفر قد أعلن الأسبوع الماضي بأن استحداث منصة إلكترونية يستطيع من خلالها الجمهور التسجيل لحضور السباقات.

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