محمد العظب: الإعلام مرآة نعكس من خلالها مدى التطور

المصدر: دبي - خالد المهيري

نظم نادي دبي لسباق الخيل، لقاء مفتوحاً مع ممثلي وسائل الإعلام في الدولة، بالتزامن مع بداية موسم سباقات النادي الذي سينطلق غداً.

وحضر اللقاء الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، وعدد من الإعلاميين في الدولة.

وتقدم اللواء محمد العظب بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة انطلاق موسم السباقات في الدولة، متمنياً النجاح والتوفيق لكافة الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الموسم.

واعتبر أن الإعلام هو المرآة التي نعكس من خلالها مدى التطور الذي وصلنا إليه.

وأكد أن اللقاء الأخوي الذي جمعنا مع الإعلاميين يهدف إلى أن التنسيق والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم مع انطلاق موسم سباقات نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان» العالمي، وكذلك موسم سباقات القدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وتم التطرق إلى عدد من المواضيع .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز