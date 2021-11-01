مؤتمر صحافي لـ«بينك بولو» في غنتوت غداً

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مؤتمراً صحافياً في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غدٍ بقاعة المناسبات بملعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت، للكشف عن تفاصيل تنظيم بطولة «بينك بولو» الخيرية السنوية، والتي تمثل تدشيناً لموسم النادي الرياضي 2021 ــ 2022، والمقام تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، في الخامس من نوفمبر الحالي من خلال بطولة بينك بولو التي تقام بالملاعب الرئيسة بنادي غنتوت.

ويتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل الفعالية والجهات المساهمة في إنجاحها ونشاط النادي لهذا الموسم.

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