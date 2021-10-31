«بارز» بطل كأس الوثبة ستاليونز في إيطاليا

المصدر: روما - البيان الرياضي

توج الجواد «بارز» للنجيفي ريسنج بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، الذي استضافه مضمار فيرنز الإيطالي أول من أمس، ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وتأتي إقامة سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

وخصص السباق البالغ جائزته 5 آلاف يورو، للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، وتميز بالتكافؤ نسبة لتقارب مستويات الخيول، وشهد السباق انسحاب بعض الخيول.

وتمكن «بارز» بقيادة محنكة من الفارس اراس ميكول، وبإشراف إسطبلات إي سي للسباقات، من التفوق بفارق 1.5 طول عن «كالا دي جالورا» بقيادة سولاس سلفاتوري، وإشراف سوس البيردومنيكو سلرس.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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