عبد الله الكربي يعبر تأهيلية تحدي الفرسان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق الفارس الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي، بالفرس «أوغوليندو لا بيير» من إسطبلات الشراع، الفوز بصدارة منافسة التمايز على حواجز ارتفاعها (140) سم، في منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، التي أقيمت بمركز الإمارات للفروسية في دبي، بإشراف اتحاد الفروسية ورعاية لونجين.

شهدت منافسات اللقاء التأهيلية الأولى لبطولة الاتحاد الدولي للفروسية لتحدي الفرسان مواليد (2004 ـ 2007)، فوز الفارس عبد الله حمد الكربي بالمركز الأول، في طريقه إلى المنافسة التأهيلية الثانية على ميدان نادي أبوظبي للفروسية خلال الفترة (11 ـ 13) نوفمبر الجاري.

وتوّج الفائزين يوسف الملا، نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية، ورؤساء اللجان العاملة، حسام زميت ممثلاً لاتحاد الفروسية، وخليل إبراهيم رئيس لجنة التحكيم.

وعلى الميدان الرملي الرئيس أقيمت منافسة الجولة الواحدة، مع جولة تمايز على حواجز تراوح ارتفاعها بين (135 ـ 140) سم، وتنافس فيها 22 فارساً، ونجح فارسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وأتم جولة التمايز دون خطأ، الفارس الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي بالفرس «أوغوليندو لا بيير» من إسطبلات الشراع، ونال جائزة المركز الثاني الفارس محمد الهاجري والجواد «فابيان» من نادي الشارقة للفروسية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس أيمن ناصر والجواد «جولدن بويز بي اس» من نادي الشارقة أيضاً.

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