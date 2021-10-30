ختام مثير لـ «الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية»

المصدر: أبوظبي - وام

شهد ختام بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية 2021 بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب، جمعية الإمارات للخيول العربية، منافسات مثيرة نظراً لتقارب مستويات الخيل المشاركة، وتقاسمت المرابط ألقاب البطولات الست، وبلغت نسبة الفوز للملاك 47% من جملة 204 مشاركين في المنافسات، ونظمت البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة العليا للبطولة.

وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز «ع. ج. كيه» لخالد العميري بذهبية المهرات، ونالت «هلهولة الهواجر» لعليان الهاجري الفضية فو«ع. ج. العلا» لمربط عجمان البرونزية، وتصدرت «دي راما» لمربط دبي، بطولة المهرات عمر سنة، وتوجت باللقب الذهبي، وحصلت «أم. زد. رفيقة» لخليفة النعيمي، على الفضية، ونالت «ع. ج. سنيم» لمربط عجمان البرونزية، ووشحت «بسندر تيموشايلو» لمربط عجمان، بذهبية الأفراس، وحلت «سحر الجمال» لأحمد محمد الشميلي، وصيفة ونالت الفضية، فيما نالت البرونزية «الأريام خلود» لمربط الأريام، وأحرز «جي. اس. تروي» لمربط الجواهر اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وحصل على اللقب الفضي، «اف. دي. رافال» لمربط الفلاح.

وكان البرونز من نصيب «فلاح الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحصد «دي هدار» لمحمد المحاميد، ذهب الأمهار، تاركاً اللقب الفضي للمهر «الأريام الياسات» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، ونال «آي.ال.آر. تحدي» لمحمد يوسف الرشيد البرونزية، واختتمت البطولة بمنافسات الفحول التي اقتنص لقبها الذهبي «ج قرقشان» لمربط البيرق، ونال «مهاب بي.اتش. ام» لطلال المسكري، الفضية، و«دي جاري» لمربط الجواهر البرونزية.

دعم

وأكد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية أن النسخة الحالية من البطولة الوطنية حققت نجاحاً كبيراً بفضل الدعم اللا محدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبمتابعة وإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وقال: الجمعية تحرص دائماً على تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في البطولات التي تنظمها باعتراف كل المشاركين، خصوصاً فيما يتعلق بالتحكيم، ومن أجل ذلك قامت في هذه البطولة باختيار 9 حكام من مختلف دول العالم مع الالتزام بمبدأ استبعاد أعلى وأقل نتيجة، لتحقيق المزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع.

وأشار الحربي إلى أن إقامة البطولة في صالة أكاديمية بوذيب استهدفت الاستفادة من عامل الوقت، حيث إن درجة الحرارة في هذه الفترة لا تسمح بإقامة المنافسات في الميادين الخارجية، وقال: البطولة شهدت توسعاً في فئات الجوائز التشجيعية للمواطنين في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعة، وتم تخصيص جوائز للملاك والعارضين، وإضافة جائزة لأول مرة للسيدات من مالكات الخيل تشجيعاً لهن للاستمرار في هذا النشاط.

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