هيسكيث «هاتريك» في الكأس الخيرية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

حقق فريق هيسكيث الفوز على فريق إناث الأسود بأربعة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف «فارق التصنيف» ليحقق فوزه الثالث بالكأس الخيرية للسيدات على التوالي، واللقاء أقيم على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية أول من أمس بالتعاون مع مؤسسة الجليلة وبرست فريندز الرائدة في زيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ونجح المهرجان الكرنفالي في تحقيق هدفه من خلال رسالة إلى الحشد الكبير للسيدات اللائي شاركن في هذا المهرجان، الذي جاء مميزاً هذا العام، حيث تضمن إلى جانب المباراتين الاستعراضيتين، منطقة نزهة ذات طابع وردي، حيث استمتع الضيوف بالألعاب بأسلوب نزهة البولو، وقرية تسوق، وفحوصات مجانية للثدي من صحة دبي، وأنشطة مجانية للأطفال الصغار، وجوائز لأفضل الملابس للسيدات، ومسابقات مع جوائز قيّمة والبحث عن الكنز.

تفاؤل

وقد أعرب محمد الحبتور عن سعادته بما حققه اليوم الخيري من نتائج، وهي رسالة مجتمعية هدفها التوعية بمخاطر سرطان الثدي عند السيدات، وتقديم الدعم والمشورة لهن.

وحول البداية القوية لموسم البولو أبدى تفاؤله بموسم قوي بعد أن قدم اللاعبون المواطنون الصاعدون مستوى متميزاً من الأداء يبشر بمستقبل مشرق للعبة.

وفي ختام المهرجان قامت د. مريم المنهالي وفاطمة الحمادي بتكريم الفريقين وأصحاب الألقاب والفائزات، حيث فاز الخيل ماديل، حصان أكاديمية الحبتور للبولو بجائزة أفضل خيل.

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