«اشتون توريتس» بطل كأس سلطان بن خليفة بالشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

أهدى الجواد «اشتون توريتس» لمالكه زياد كلداري وبقيادة الفارس ساندرو بايفا كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان بفوزه بالمركز الأول في السباق الذي أقيم أمس على مضمار الشارقة لونجين ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباقات، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية، وظفر بلقب الشوط الثاني (مجموعة ريكورد من لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة المهر «قصائد» لاسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وحصل «إي إس لطام» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي على لقب الشوط الافتتاحي كما تألقت خيول خالد خليفة النابودة في السباق بفوزها بألقاب العديد من الأشواط.

وأقيم السباق الذي يمثل باكورة سباقات الموسم 2021 - 2022 بفروسية الشارقة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، وشهد السباق مشاركة 83 جواداً شاركت في ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

شهد السباق العديد من المسؤولين يتقدمهم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «إفهار» وباتريك عون الرئيس الإقليمي لشركة لونجين، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي والعديد من الملاك ومربي الخيول.

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