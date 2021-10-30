ساتيش سيمار: مشاركة ملاك جدد مؤشر جيد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب المدرب ساتيش سيمار عن رضاه التام بالنتائج التي حققتها خيول إسطبل «زعبيل» في انطلاقة موسم المضمار الأصفر، حيث حقق الفوز بلقب الشوط الخامس، بالإضافة إلى وصافة الشوط الثاني والرابع.

وقال ساتيش، إن مشاركة ملاك جدد يعتبر مؤشراً جيداً، بالإضافة إلى المزادات التي أقيمت في الدولة وكذلك «نيوماركت» بالمملكة المتحدة الفترة الماضية ساهمت في ضخ دماء جديدة وأسماء واعدة.

وأضاف قائلاً بأنه يدرب ما يقارب الـ 140 خيلاً من بينها خيول جديدة، كما قام بتجهيز عدد من الخيول المميزة التي ستشارك في كرنفال كأس دبي العالمي يناير القادم، خاصة في السباقات الفئوية والكلاسيكية.

كما أعلن ساتيش بأن هناك عدداً من الخيول ستشارك أيضاً في أمسية كأس السعودية فبراير القادم.

وأكد سيمار في ختام تصريحاته، أنهم جاهزون للموسم الجديد، ويتوقعون المزيد من النتائج القوية.

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