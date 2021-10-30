شريف الحلواني: سباقاتنا تمتلك الريادة والسمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي عن فخره واعتزازه ببداية انطلاقة موسم السباقات في الدولة من مضمار «جبل علي»، مؤكداً أن السباقات في الدولة تمتلك الريادة والسمعة المتميزة على المستوى العالمي والدليل على ذلك كأس دبي العالمي.

وقال الحلواني في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إن الجماهير سوف تعود إلى مدرجات المضمار العائلي ابتداء من الأسبوع الثاني متمنياً النجاح والتوفيق للملاك والمدربين والفرسان في هذا الموسم الذي سيحفل بالإثارة والمفاجآت والتنافس بين أقوى الاسطبلات في الدولة.

وأضاف الحلواني إن الحضور سيكون مخصصاً فقط لـ4 آلاف شخص، معبراً في الوقت ذاته عن سعادته بعودة المضمار العائلي إلى سابق عهده من ناحية الحضور الجماهيري.

وقال الحلواني إن إدارة المضمار أعدت العدة في الأشهر الماضية التي سبقت انطلاقة الموسم، عبر تهيئة المضمار ما لاقى إشادة هيئة الإمارات لسباق الخيل والمدربين، لكي نقدم للجميع أفضل مواسم المضمار الأصفر، بمشاركة أقوى الخيول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز