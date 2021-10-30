دووج واتسون: هدفي الاحتفاظ ببطولة المدربين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب دووج واتسون أن هدفه هو الاحتفاظ بلقب بطولة المدربين، وذلك عقب تسجيل خيول الإسطبل الأحمر «سوبر هاتريك» في السباق الافتتاحي لموسم سباقات مضمار جبل علي.

وأضاف واتسون أنهم استعدوا مبكراً للموسم الجديد، ويملكون عدداً من الخيول المميزة، حيث تم تدعيم الإسطبل بنخبة جديدة من الخيول التي تم شراؤها من المزادات المحلية والعالمية.

وأعرب واتسون عن ارتياحه التام للجهود التي بذلتها إدارة المضمار الأصفر في تهيئة الأرضية بصورة جيدة لاءمت خيوله وساهمت في إحراز تلك النتائج المميزة، مشيداً في الوقت ذاته بالطاقم الفني بالإسطبل الأحمر الذين قاموا بتجهيز الخيول على أكمل وجه استعداداً للموسم الجديد.

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