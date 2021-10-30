مفاجآت مثيرة في افتتاح موسم سباقات مضمار «جبل علي»

المصدر: دبي ـ بهاء الدين عطا ـ خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، دشن مضمار «جبل علي» يوم أمس الموسم الجديد لسباقات الخيل في الدولة، والنسخة الـ30 من موسم المضمار الأصفر.

وشهد السباق الأول والذي أقيم برعاية «طيران الإمارات» عدداً من المفاجآت، إذ قص «إكسايتينغ دايز» لمحمد خليفة البسطي شريط افتتاح الموسم الجديد بتحقيقه لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر، فيما اقتنص «أبابيل» لـ«إسطبلات الرشيد» لقب الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1200 متر.

وبدأ المدرب دووج واتسون الموسم برباعية «سوبر هاتريك»، فيما حقق الفارس سام هتشكوت ثنائية خلال الأمسية في الشوطين الأول والرابع.

«إكسايتينغ دايز» نجم الافتتاح

ظفر «إكسايتينغ دايز» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «الإمارات للعطلات» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً 1.27.98 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «إكسبريس روت» لـ«إسطبلات الرشيد» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل في المركز الثالث «مارشال آرت» لعلي خلفان الشاوي بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«اشتراك» يظفربالثاني

اقتنص «اشتراك» لـ«شادويل» لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس جورج بيكل وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.27.01 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «لو أوف بيس» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«كينج ليو» بطل الثالث

اقتنص «كينج ليو» لسلطان علي لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات سكاي واردز» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 1.14.14 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «دنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «بوادي سبريت» لسلمان علي الصابري بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

«أبابيل» نجم الرئيس

ظفر «أبابيل» لـ«إسطبلات الرشيد» لقب الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1200 متر برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.13.78 دقيقة وبفارق رأس عن «إكسبريشونيست» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

«دبي كنال» يخطف الخامس

حقق «دبي كنال» لمالكه عيلان حمد كدفور المهيري لقب الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً برعاية «emirates.com» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 2.02.27 دقيقة وبفارق رأس عن «رايت فلانك» لـ«الإمارات للسباقات الترفيهية» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «مقدام» لمصعب مأمون سليمان المكي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

«تولمونت» يحقق السادس

اقتنص «تولمونت» لحمد راشد بن غدير لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.39.68 دقيقة وبفارق 7 أطوال وربع الطول عن «زوكيني» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «ميادين» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جورج بيكل وإشراف المدرب دووج واتسون.

«المرقب» مسك الختام

ظفر «المرقب» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم لقب الشوط السابع برعاية «المغامرات العربية» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.41.14 دقيقة وبفارق 8 أطوال عن «لايت بيم» لسلطان علي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «لو أوف نيتشر» لراشد الشحي وتوفيق محمد بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي.

تكريم مقدر

ومن جانب من آخر، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي بتكريم إريكا التي كانت تعمل سكرتيرة في إسطبلات «جبل علي» بعد سنوات طويلة قضتها في سباقات الخيل في المضمار الأصفر.

وأشادت إريكا باللفتة الرائعة التي قامت بها إدارة المضمار الأصفر، مقدمة الشكر الجزيل لإدارة المضمار وكذلك إسطبلات «جبل علي».

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