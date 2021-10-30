راشد آل مكتوم: ارتباطنا وثيق بسباقات الخيل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم المدير التجاري بـ«طيران الإمارات» عن فخرهم واعتزازهم برعاية انطلاقة موسم سباقات مضمار جبل علي بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات».

وقال الشيخ راشد آل مكتوم في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إن الشركة لديها ارتباط وثيق بالفروسية وسباقات الخيل، والدليل على ذلك رعايتنا سباقات المضمار الأصفر، وأيضاً السباقات في مضمار «ميدان»، وصولاً إلى كأس دبي العالمي الذي يعد أحد أغلى السباقات في العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالرياضات الأخرى والفعاليات سواء محلياً وعالمياً.

كما أشاد الشيخ راشد آل مكتوم بأجواء السباقات الرائعة في المضمار الأصفر، مقدماً في ختام تصريحاته الشكر الجزيل لإدارة المضمار.

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