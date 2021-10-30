محمد الشحي: نتوقع موسماً حافلاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل بالتهنئة للقيادة الرشيدة ومجتمع سباقات الخيل وكذلك الجمهور بمناسبة انطلاق الموسم الجديد للسباقات في الدولة.

وأشاد المهندس محمد الشحي بالجهود الكبيرة التي قامت بها إدارة مضمار جبل علي في كافة الجوانب، والتي نالت إشادة جميع المشاركين في السباق الافتتاحي للموسم الجديد، كما أثنى على قرار إدارة المضمار الأصفر بفتح أبوابه للجماهير اعتباراً من السباق القادم وفقاً لما تقتضيه التحديثات الصادرة من السلطات المعنية. وتمنى المهندس محمد الشحي التوفيق والنجاح لكافة الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الموسم الجديد لسباقات الدولة الذي من المتوقع أن يكون مثيراً وحافلاً بالمفاجآت.

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