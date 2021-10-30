لارا صوايا: ترقبوا مفاجآت مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدمت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية بالتهنئة للقيادة الرشيدة وأهل الخيل بانطلاق موسم السباقات الجديد في الدولة، معبرة في الوقت ذاته عن سعادتها بالتواجد في مضمار «جبل علي». وأعلنت لارا صوايا عن عدد كبير من المفاجآت المرتبطة بمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية انطلاقاً من 29 نوفمبر الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد

ويتضمن المهرجان إقامة المؤتمر العالمي للخيول العربية في نسخته الـ11 على هامش سباق «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، وتواجد المهرجان كذلك في سباق مضمار العين يوم الثالث من ديسمبر وكذلك مضمار «الشارقة لونجين» في الرابع من ديمسبر إذ يستضيف المضمار «كأس مجلس التعاون للخليج العربي» وانتهاء بأمسية «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» و«كأس اليوم الوطني» على مضمار العاصمة أبوظبي يوم الخامس من ديسمبر.

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