«بنت العز» تطمح للقب كأس الوثبة بإيطاليا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تطمح المهرة «بنت العز» لحصد لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، الذي يستضيفه مضمار فيرنز الإيطالي اليوم، ضمن فعاليات وبرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويأتي إقامة السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

ويقود «بنت العز» الفارس دي توكو، في السباق البالغ جائزته 5 آلاف يورو، وتوجه 4 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، أبرزها «باريز» بقيادة أم اراس، و«كالا دي جالورا» بقيادة اس سولاس.

وينافس في السباق «كارفاجيو باي رويال» بقيادة أي دي ميجيلي، و«ريتشي فلور» بقيادة ام مونتريسو.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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