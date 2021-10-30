83 جواداً في سباق كأس سلطان بن خليفة بمضمار الشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، اليوم، سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، بمشاركة 83 جواداً من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والمهجنة وبوجود 6 جياد على الاحتياط، ويقام السباق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، ويتكون من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات، وهو السباق الأول لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2021 - 2022، ويقام برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي



16 جواداً بالانطلاقة



وستكون الانطلاقة بالشوط الأول (شوط مجموعة دولشي فيتا من لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات، لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً.

وخصص الشوط الثاني (مجموعة ريكورد من لونجين) للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 2000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 12 جواداً، ويقام الشوط الثالث (مجموعة إليجانت من لونجين) للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر تكافؤ، لمسافة 1700م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 11 جواداً.

ويتنافس 16 جواداً بالشوط الرابع (شوط مجموعة كونكويست من لونجين) تكافؤ والمخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم.



الشوط الرئيسي



ويقام الشوط الرئيسي شوط كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان برعاية (مجموعة ماستر كولكشن من لونجين) وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 100 ألف درهم، ويتنافس على كأس الشوط 16 جواداً.



الختام



ويسدل الستار على منافسات السباق بالشوط السادس (شوط مجموعة سانت ايمييه من لونجين) تكافؤ، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1700م، ويشارك فيه 12 جواداً وتبلغ جوائزه 40 ألف درهم.



6 سباقات



ويشهد مضمار الشارقة لونجين خلال الموسم الحالي 6 سباقات، ويقام سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 27 نوفمبر، وسباق مجلس التعاون الخليجي 4 ديسمبر، وسباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 8 يناير وسباق كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم 26 فبراير، وكأس صاحب السمو حاكم الشارقة 12 مارس.

وتأتي تسمية السباقات تكريماً لأصحاب الأثر الكبير في تطوير رياضة الفروسية في الدولة وامتداداً للمبادرة التي أطلقها الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق في المواسم السابقة بتسمية السباقات بأسماء الشيوخ، وذلك لجهودهم الكبيرة في تطوير رياضة الفروسية في الدولة.



الإجراءات الاحترازية



وأكد سلطان اليحيائي مدير عام النادي أن إدارة النادي اتخذت كل الإجراءات الاحترازية، والحضور سيكون فقط لملاك وعارضي الخيل المشاركين ووسائل الإعلام، وقال: هدفنا الاستمرار بالنشاط بكامل طاقتنا والمحافظة على سلامة الجميع، وجمهورنا سيكون حاضراً افتراضياً، حيث خصصت هيئة الإمارات لسباق الخيل موقعاً إلكترونياً للترشيحات، وخصصت إدارة النادي جوائز للجمهور الذي سيشاركنا السباق عن بُعد.

ووجه اليحيائي الشكر لراعي موسم سباقات المضمار بالنادي شركة «لونجين» .



بطولات



أعلنت إدارة النادي عن تنظيم بطولات خاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق بنسختها السادسة من خلال نظام النقاط، حيث ينال المركز الأول صاحب أعلى مجموع نقاط بكل قسم من أقسام البطولة.

وتجمع النقاط نهاية الموسم ليحدد عند ذلك صاحب النقاط الأعلى صاحب المركز الأول، بطلاً في الملاك وبطلاً في الفرسان وبطلاً في المدربين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز