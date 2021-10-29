«جبل علي» يدشن ضربة البداية لموسم سباقات الخيل اليوم

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم يدشن مضمار «جبل علي» ظهر اليوم الموسم الجديد لسباقات الخيل في الدولة، والنسخة الـ 30 لموسم سباقات المضمار الأصفر، بمشاركة 71 خيلاً، فيما تبلغ قيمة الأشواط السبعة 496 ألف درهم برعاية كاملة من «طيران الإمارات».

وسيكون السباق الافتتاحي خالياً من الجمهور، إلا أن إدارة المضمار الأصفر قامت باستحداث منصة إلكترونية يستطيع الجمهور من خلالها التسجيل للحضور ابتداءً من السباق الثاني مع استيفاء الشروط التي وضعتها الهيئات الصحية المختصة بالإمارة، إذ يجب على الراغبين في حضور السباقات أن يكونوا حاصلين على جرعتين من لقاح «كورونا»، وإظهار المرور الأخضر في تطبيق «الحصن».

الشوط الرئيسي

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1200 متر برعاية «طيران الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم وبمشاركة 12 خيلاً يتقدمها «هاي أون لاين» و«كوكوباي» و«كارد شارب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «فنار» لـ«شادويل»، «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي، «ضحوي» لعبد المجيد الكوت، «سيلشستر» لخليفة مطر محمد مطر النيادي، «ويلز أون فاير» و«درمور» لـ«الإسطبلات الوطنية»، «إكسبريشونيست» لمالكه البشير سالم الحراري، «أبابيل» لـ«إسطبلات الرشيد».

الشوط الأول

ويشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «الإمارات للعطلات» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 9 خيول أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «واثق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كريك هورايزون» لحمدان بن حرمش، «أكسبريس روت» لـ«إسطبلات الرشيد».

الشوط الثاني

ويشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم مشاركة 15 خيلاً أبرزها «يتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «زينهم» و«اشتراك» و«المشرف» لـ«شادويل»، «ملهم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «هايد بارك» لسلطان علي، «تابرناس» لعبد الله سعيد بن حزيم.

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات سكاي واردز» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 6 خيول أبرزها «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «بوادي سبريت» لسلمان علي الصابري، «بنين» لمصعب مأمون سليمان الفكي، «دنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري، «كينج ليو» لسلطان علي، «ساوند أوف دبي» لأحمد بلقاسم.

الشوط الخامس

ويشارك في الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً برعاية «emirates.com» والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم 13 خيلاً أبرها «اوكتالجانو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مقادير» لـ«شادويل»، «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «مدلل» و«صن كوزين» لحمدان بن حرمش.

الشوط السادس

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» والبالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم مشاركة 10 خيول أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ميادين» لـ «شادويل»، «دارك أوف نايت» لناصر عسكر، «هونورابل جاستيس» لفايز جميل التركماني.

الشوط السابع

ويشارك في الشوط لسابع الختامي لمسافة 1600 متر برعاية «المغامرات العربية» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم 6 خيول أبرزها «نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «لايت بيم» لسلطان علي، «المرقب» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم، «امداكم» لمالكه البشير سالم الحراري، «نايتس تاون» لـ «نقابة إيه إيه»، «لو أوف نيتشر» لراشد الشحي وتوفيق محمد.

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