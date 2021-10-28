«بسندر» تسجل أعلى معدل في «الإمارات لجمال الخيول»

المصدر: أبوظبي- وام

تختتم (غداً الجمعة) بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية الأصيلة بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب للفروسية، وشهدت فعاليات اليوم الثاني منافسات مثيرة، وأحرزت الفرس «بسندر ستيموشايلو» لمربط عجمان أعلى معدل في البطولة حتى الآن بلغ 93.80 نقطة، وتميزت بقية الأشواط بمعدلات عالية من النقاط، وجاء تفوق الفرس «بسندر ستيموشايلو» لمربط عجمان، بتصدرها شوط فئة الأفراس عمر 10 سنوات وما فوق، وتلتها في المركز الثاني في ترتيب الشوط «إم. في. ايه. ميريال ميست» لمربط بن هميلة، فيما حلت ثالثة «زينة كي. أي» لمربط بابل.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة العليا للبطولة.

وحققت المهرة «هلهولة» لمربط عليان سعيد الهاجري المركز الأول في شوط فئة المهرات عمر 3 سنوات «ب»، وجاءت في المركز الثاني «ج. س. رنيم» لمربط الجواهر، وتصدرت القسم «ب» المهرة «الأريام بروق» للشيخ هزاع بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، ونالت لقب المركز الثاني «ع. ج. البراقة الخامسة» لمربط عجمان،

وفي فئة الأفراس عمر من 4 إلى 6 سنوات، أحرزت «دي مودي» لمربط غالب المركز الأول في القسم «أ»، تاركة المركز الثاني لـ«أي. في. بيربيل راين» لمربط بن هميلة،

وتصدرت القسم «ب» في فئة الأفراس عمر من 4 إلى 6 سنوات، «دي وصايف» لمربط دبي، وجاءت في المركز الثاني «ع. ج. بنفسج» لمربط عجمان،

وتصدرت «سحر الجمال» لمربط أحمد الشميلي، فئة الأفراس عمر من 7 إلى 9 سنوات، وجاءت في المركز الثاني «الأريام خلود» لإسطبلات الأريام، فيما حلت في المركز الثالث «دي حنين» لمربط دبي.

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