«هيسكث» و«إناث الأسود» في اليوم الوردي الخيري للبولو

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يحتفل نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند غداً، باليوم الوردي الإنساني الخيري السنوي، ويتضمن مباراة بين فريقي «هيسكث» و«إناث الأسود»، وتبدأ مراسم الاحتفالية في الثالثة عصراً.

ويقدم براعم مدرسة الفروسية مسيرة العالم، والتي تطوف الملعب، ويليها دخول فريقي «وريورز» والجنود الوردية، ثم يعزف النشيد الوطني للدولة قبل انطلاقة المباراة الرئيسية، ويقام في السادسة مساء يبدأ المزاد الخيري.

وأكد محمد الحبتور رئيس نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية أن النادي حريص على المشاركة المجتمعية في كل الأحداث الرياضية والاجتماعية والخيرية، وعلى قناعة بأن كل المؤسسات الرياضية لا بد أن تقوم بدورها في هذا الجانب الإنساني والوطني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز