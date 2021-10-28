مزاد «شادويل» للخيول العربية في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وجمعية الإمارات للخيول العربية، عن إقامة مزاد «شادويل» للخيول العربية الأصيلة، اليوم الخميس، الذي سيقام في المحجر البيطري بمضمار «ميدان» - إسطبلات «نوفا».

يتضمن المزاد عرض 39 خيلاً عربياً تنحدر من سلالات مميزة يتصدرها أبناء الفحول الشهيرة «مجد العرب» و«أف البراق» و«مجاني» وغيرها. ويهدف المزاد إلى دعم الموسم وضخ دماء جديدة في سباقات الخيول العربية.

جهود متواصلة

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل المدير العام للنادي حرصهم على دعم مجتمع الخيل من ملاك ومدربين، إذ يأتي هذا المزاد ضمن جهودنا المتواصلة لاستقطاب أبرز الملاك والمدربين لاقتناء أفضل الخيول العربية والتي ستشكل رافداً جديداً للسباقات في الدولة.

وأضاف إن سباقات الخيول العربية تعد جزءاً لا يتجزأ من سباقاتنا، إذ باتت تحظى باهتمام كبير من قبل الملاك والمدربين، لذا يأتي هذا المزاد لإثراء سباقات الخيول العربية التي كان الفضل في تأسيسها ودعمها للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت على النهج ذاته القيادة الرشيدة، كما نستذكر عبر هذا المزاد الإنجازات والدعم الذي قدمه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، لسباقات الخيل العربية محلياً وعالمياً.

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