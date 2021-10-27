انطلاق المنافسات التأهيلية لقفز الحواجز

المصدر: البيان

تنطلق في الرابعة عصر غد، على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، منافسات قفز الحواجز في الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، وتتألف من 11 منافسة تقام لمدة ثلاثة أيام، تبدأ اليوم وتختتم بعد غدٍ السبت، وهي أولى منافسات القفز التي يستضيفها مركز الإمارات للفروسية في الموسم الجديد.

تتضمن المنافسات واحدة من أهم فعاليات الموسم، التي يسعى فرسان القفز عبرها إلى التأهيل للمشاركة في بطولة الاتحاد الدولي للتحدي الخاصة بالمراحل السنية لمواليد الفترة (2004 ـ 2007)، وستشهد الإمارات منافستين ضمن تأهيل فرسان القفز عن قارة آسيا والظفر بواحد من مقاعدها الخمسة في البطولة، وحسب اشتراطات الاتحاد الدولي للفروسية، يتنافس الفرسان في منافسات موحدة المواصفات وكل واحدة من جولتين، جولة في كل يوم، ومسار مصمم بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (120 ـ 130) سم، وتقام المنافسة التأهيلية الثانية بالإمارات على ميدان نادي أبوظبي للفروسية في الفترة من (11 ـ 13) نوفمبر المقبل.

وللمرة الأولى خلال الموسم، تقام منافسة خاصة بالفرق، كل منها أربعة فرسان، لتمثيل أربع فئات، بمواصفات الجولة الواحدة وبحواجز متنوعة الارتفاعات حسب كل فئة، وبقية منافسات الأسبوع الخامس بمواصفات الجولة الواحدة لجميع الفئات، وجولة مع تمايز وستقام ثلاث منافسات منها في اليوم الأخير للمنافسات بعد غدٍ السبت، وتكون لمشاركة الفرسان من الفئة الأولى والوسطى على حواجز (130) سم، ولفئة فرسان المستوى الثاني و(الجونيورز) والخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (115 ـ 120) سم، ويتراوح ارتفاع حواجز منافسة الجولة مع تمايز لفرسان المستوى الأول بين (135 ـ 140) سم.

تقام المنافسات في ظل إجراءات صحية واحترازية كاملة بسبب (كورونا)، ويمثل اتحاد الفروسية في سير المنافسات ومتابعة أداء الفرسان والخيول، حسام زميت، ولجنة التحكيم يترأسها الدولي الإماراتي خليل إبراهيم، ومسارات المنافسات يصممها الألماني ستيفن ويرث، والميادين يشرف عليها علي مهاجر وآخرون.

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