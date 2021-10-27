«البرشاء» يدشن النسخة 30 لمضمار جبل علي الجمعة

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مضمار جبل علي عن اكتمال كل الاستعدادات لانطلاقة النسخة 30 من موسم المضمار الأصفر الذي سيدشن الموسم الإماراتي الجديد للسباقات ، إذ سيحمل السباق الأول اسم «البرشاء»، وسيقام بعد غد الجمعة، برعاية «طيران الإمارات».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية بـ«طيران الإمارات» وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وتقدم المهندس شريف الحلواني بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة انطلاقة الموسم الجديد لسباقات الخيول بإمارة دبي، راجياً من الله أن يوفقنا تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالمشاركة في إنجاح رياضة سباقات الخيل بالدولة، ولتأكيد الريادة التي تتميز بها إمارة دبي على المستويين الإقليمي والعالمي.كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ، على دعم سموه الكبير برعايتهم لجميع أشواط اليوم الافتتاحي.

عودة الجمهور

وأعلن المهندس شريف الحلواني عن اكتمال كافة الاستعدادات لعودة الجماهير إلى مدرجات المضمار العائلي عقب أخذ الضوء الأخضر من هيئة الإمارات لسباق الخيل، مرجحاً استقبال الجماهير ابتداء من السباق الثاني.

وأكد أن الإدارة قامت باستحداث منصة إلكترونية يستطيع من خلالها الجمهور التسجيل لحضور السباقات مع استيفاء الشروط التي وضعتها الهيئات الصحية المختصة بالإمارة، إذ يجب على الراغبين في حضور السباقات أن يكونوا حاصلين على جرعتين من لقاح «كورونا»، وإظهار المرور الأخضر في تطبيق «الحصن».

وأضاف إن سبب عدم تواجد الجمهور في اليوم الافتتاحي يعود إلى رغبة إدارة المضمار في فتح باب التسجيل قبل السباق بـ6 أيام لإتاحة الفرصة للجماهير للتسجيل ولتجنب أي خلل فني قد يحدث في المنصة نتيجة الضغط الإلكتروني، ورغبة منا في إسعاد الجماهير في بيئة آمنة ، مقدما خالص الشكر والتقدير لهيئة الإمارات لسباق الخيل على جهودهم الجبارة التي ساهمت في عودة الجماهير .

دعم متواصل

ومن جانبه، تقدم عادل الغيث بجزيل الشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإلى إدارة مضمار جبل علي على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا الموسم. و جدد التزام «طيران الإمارات» بدعم مضمار جبل علي ورعايتها يوماً كاملاً .

وأضاف: يسرنا إقامة هذا السباق بعد نجاح دولتنا في الخروج من الجائحة بفضل الإدارة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، ما أدى إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا بأنه على الرغم من غياب الجمهور العام الماضي عن معظم الفعاليات الرياضية العالمية والمحلية إلا أن الجائحة لم تمنع حضور «طيران الإمارات» في مختلف الأحداث التي ترعاها عبر العالم .

إثارة قوية

كشف ياسر مبروك عن تفاصيل السباق الأول والذي يتضمن 7 أشواط، بمشاركة 71 خيلاً، فيما تبلغ قيمة الجوائز 496 ألف درهم، مؤكدا جاهزية المضمار لاستقبال الجماهير إذ تم تحديد 4 آلاف شخص للدخول . من ناحية أخرى تعاقدت إسطبلات «جبل علي» مع الفارس الإنجليزي ريتشارد مولن الذي تقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمهندس محمد سعيد الشحي، مدير مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير سباقات وإسطبلات «جبل علي»، على الثقة الغالية ، مضيفاً بأنها أمنية انتظرها طويلاً.

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