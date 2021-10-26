«حيان» لياس يحلّق بكأس زايد في تولوز

المصدر: تولوز - البيان الرياضي

حلّق «حيان» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتحدي البريدرز الفرنسي الكلاسيكي للفئة الأولى والذي أقيم أمس بمضمار تولوز ضمن المهرجان العالمي.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وشارك في السباق البالغ طوله 2200 متر، 7 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على الجائزة المالية البالغة 45 ألف يورو، كانت تسعى لحجز أماكن لها في السباقات الكبرى، وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق.

الفوز الثاني

وواصل «حيان» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة أورتيز مندزابل تسلق سلم الشهرة عندما حقق فوزه الثاني على التوالي بكأس زايد بعد فوزه بنسخة ميلان بإيطاليا.

وواجه «حيان» الفائز ثلاث مرات بسباقات الفئة الأولى التحدي من قبل 6 منافسين، أبرزها وصيفه القوي «سوكو» لهلال العلوي، بإشراف أو تريجوديت، وقيادة أوليفييه بيلييه، الفائز بسباق كأس الدوحة للفئة الأولى.

وفي بداية السباق تقدم «سوكو» إلى الصدارة مبكراً، فيما كان «حيان» يناور في الصفوف الخلفية، وظل هذا السيناريو ينسج على المنوال نفسه حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، ولكن تغيرت الأمور كثيراً في عمق المستقيم.

وفيما كان «سوكو» يتقدم بثبات إلى الصدارة، تحولت الأنظار إلى «حيان» الذي دخل بقوة على متقدميه، فاصطادهم واحداً تلو الآخر، قبل أن يدخل في صراع مثير مع غريمه، ليخطف اللقب بفارق أنف في مشهد حبس الأنفاس.

وسجل البطل «حيان» البالغ من العمر 6 سنوات، والمنحدر من نسل «منجز» والفرس «دعوة» زمناً وقدره 2:28:70 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 7.5 أطوال، «الساكب» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز