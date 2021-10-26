«ويلكي داكريس» بطل كأس رئيس الدولة في بولندا

المصدر: وارسو- البيان الرياضي

توّج الجواد «ويلكي داكريس» بلقب المحطة البولندية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 28، التي أقيمت، أول من أمس، في مضمار سلوزويك بالعاصمة وارسو، في ختام المحطات الأوروبية للكأس الغالية.

وأقيمت المحطة العاشرة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء قيمة الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

ونجح الجواد ويلكي داكريس للمالك كي زاكولسكي، وبإشراف المدرب آدم ويرزيك، وقيادة الفارس داستن سابتبيكوف من اقتناص لقب المحطة العاشرة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، وذلك في السباق الذي شهد مشاركة 9 خيول، تمثل نخبة المرابط وإسطبلات الخيل العربي في بولندا لمسافة 2400 متر، ضمن فئة «ليستد» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

تتويج

وفي الختام شهدت الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى جمهورية بولندا، وفيصل الرحماني المشرف العام لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي مراسم تتويج البطل وتقديم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس، وسط فرحة كبيرة بالانتصار المميز، والظفر بالكأس الغالية، التي تعد من أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم.

وقال فيصل الرحماني: «نفخر بختام المحطات الأوروبية، وبتحقيق أرقام قياسية ونقلة نوعية جديدة في سباقات الخيل العربي، بعد أن غدت كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية منصة استثنائية لترسيخ صور ومشاهد المنجزات الوطنية لدولة الإمارات وريادتها العالمية، ورسالتها السامية التي امتدت لتكون سفير سلام بين شعوب العالم أجمع، تنطلق من إمارات المحبة والسلام». وأضاف: «فخورون بالنجاحات التنظيمية المميزة لمحطة بولندا، حيث شهدت تنافساً كبيراً بين مجموعة الخيول القوية، والتي تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في بولندا وأوروبا، بما يؤكد السمعة المرموقة للحدث بين أوساط ملاك ومربي الخيل في بولندا وكافة دول العالم ومسيرته التاريخية الممتدة على مدار 28 عاماً».

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