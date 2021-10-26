كشف تفاصيل موسم جبل علي«30» اليوم

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

تعقد اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، اليوم، مؤتمراً صحافياً بقاعة المجلس، برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، للكشف عن تفاصيل الموسم الثلاثين للمضمار الأصفر، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، مدشناً انطلاقة الموسم الإماراتي لسباقات الخيل، ويتم التطرق خلال المؤتمر إلى أعداد الأشواط والخيول، بالإضافة إلى الجوائز المالية والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها خلال السباق الأول للمضمار العائلي. ويتضمن موسم مضمار جبل علي 11 سباقاً، منها 4 سباقات رئيسة وهي «جبل علي للميل»، و«جبل علي ستيكس» و«جبل علي للسرعة»، و«جبل علي- اليوبيل الفضي».

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