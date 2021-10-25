«أصايل» يحصد كأس الوثبة في أجين

المصدر: باريس - البيان الرياضي

حصد المهر «أصايل ليب» لفيصل جورجي لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري فريدريك بوا» والذي أقيم أول من أمس في مضمار أجين بفرنسا، ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

وتأتي إقامة سلسلة سباقات كأس الوثبة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين محلياً وعالمياً للاهتمام بالخيول العربية الأصيلة.

واجتمع للسباق لمسافة 2200 متر، والبالغة جوائزه 12 ألف يورو، 11 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست بصورة مثيرة للفوز، حتى أن الفارق بين صاحب المركزين الأول والرابع لم يتعدَ طولاً واحداً.

وجاء فوز «أصايل ليب» لفيصل جورجي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، بفارق 0.75 طول عن «فواريت» للشقب ريسنج، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، فيما جاء ثالثاً «كساب» بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري.

وسجل المهر البالغ من العمر 6 سنوات، والمنحدر من نسل «تيدجام لوتوا»، زمناً وقدره 2:55:30 دقيقة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز