بتوجيهات منصور بن زايد : إطلاق مبادرة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال السباقات

المصدر: وام

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل.. أعلنت الهيئة بالتعاون مع نادي دبي لسباق الخيل عن إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الإشراف على السباقات.

وتهدف المبادرة إلى دعم قطاع السباقات بكادر فني إماراتي محترف يتمتع بكافة المهارات والقدرات في مجال الإشراف على السباقات، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أبناء الإمارات في كافة المجالات الحيوية ومنها سباقات الخيل التي تحظى بمكانة كبيرة في المجتمع الإماراتي، وتتمتع بسمعة عالمية واسعة.

ومع إعلانه عن المبادرة، تقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.. بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لدعمه لهذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في مجال السباقات على مستوى الدولة، واهتمام سموه بتشجيع الشباب على الانخراط في أحد القطاعات المهمة وزيادة مساحة تواجدهم بصورة إيجابية مؤثرة فيه.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن هذه المبادرة تأتي إيماناً بأهمية استثمار المورد البشري المواطن في مجال سباقات الخيل التي تعد جزءاً لا يتجزأ من تراثنا وتاريخنا العربي والإسلامي، منوهاً بأن سباقات الإمارات تحظى بمكانة عالمية بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي جعلت منها مثالاً يحتذى به عالمياً، وأن الوقت قد حان ليخوض أبناء الدولة غمار المجال الفني والإداري للإشراف على السباقات عبر هذه المبادرة الهادفة إلى بناء وتطوير الكفاءات الوطنية.

وقال الشيخ راشد بن دلموك.. " ستتيح المبادرة الفرصة للشباب الراغبين في دخول مجال الإشراف على سباقات الخيل، كي يكونوا جزءاً من هذه الصناعة العالمية، عبر الانخراط في عدد من البرامج النظرية والعملية بإشراف مجموعة من الخبراء في هذا المجال، حتى يتأسس شبابنا على القواعد الصحيحة والسليمة للسباقات، ونحن على ثقة بأن شباب الإمارات سوف يبرزون مهاراتهم القيادية في هذا المجال، والأهم من ذلك التعلم والابتكار ووضع الأفكار التي ستسهم في تطويره".

من جانبه، أعرب المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل عن بالغ امتنانه للدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم وحرصهما على تمكين مواطني الدولة في قطاع الفروسية عموماً وسباقات الخيل على وجه الخصوص، ومنحهم فرصة الالتحاق ببرنامج تدريبي يطور من مهاراتهم في مجال السباقات والذي سيكون بمثابة نقطة انطلاق لهم في هذه الرياضة التي تتمتع بمكانة خاصة في مجتمع دولة الإمارات.

وسيتم الإعلان قريباً عن آلية وشروط التقدم للانتساب لهذه المبادرة التي ستكون متاحة حصرياً لمواطني دولة الإمارات، ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية التقديم ومعايير الالتحاق، بمراسلة هيئة الإمارات لسباق الخيل عبر البريد الالكتروني: info@emiratesracing.com <mailto:info@emiratesracing.com.

يذكر أن موسم سباقات 2021 - 2022 سينطلق في "مضمار جبل علي" يوم الجمعة 29 أكتوبر الحالي، ويستضيف مضمار الشارقة لونجين أول سباقاته يوم السبت 30 أكتوبر بينما يدشن مضمار "ميدان" سباقاته يوم الخميس 4 نوفمبر المقبل، فيما تنطلق سباقات مضمار العين يوم الجمعة 5 نوفمبر ، ويستهل مضمار العاصمة سباقاته يوم الأحد 7 نوفمبر، فيما يتوج مضمار "ميدان" موسمه بالانطلاقة السادسة والعشرون لكأس دبي العالمي يوم السبت 26 مارس 2022.

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