راشد بن دلموك: «ملتقى دبي لشركاء الفروسية» مستمر سنوياً

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، علي الظاهري

افتتح الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، في مضمار ميدان العالمي أمس، «ملتقى دبي لشركاء الفروسية»، بمشاركة واسعة من نخبة صناع القرار وملاك الخيل والشركات العالمية الكبرى المختصة في قطاع الفروسية.

وشهد الحدث الذي نظمه نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والمهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، وخليفة ثاني بن عبود الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين والمدربين والمهتمين بقطاع الفروسية وصناعة الخيل وممثلي وسائل الإعلام.

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، عن سعادته بالمشاركة المميزة من مختلف الشركات المعنية بعالم صناعة الخيل والفروسية، خصوصاً وأن استضافة الملتقى تعتبر المرة الأولى، ويعتبر بمثابة فرصة لالتقاء أهل الخيل من أجل التعرف على أحدث الابتكارات والمنتجات.

وكشف عن أن الملتقى سيتم تنظيمه بصورة سنوية بعد الانطلاقة الناجحة والإقبال الكبير من قبل العديد من الملاك والمدربين وصناع القرار، ويأتي ذلك في ظل الدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.



وأشار إلى أن أهل الخيل يبحثون دائماً عن أفضل الخيارات والحلول في مستوى التغذية أو استخدام التكنولوجيا الحديثة أو غيرها من المنتجات التي قد تساهم في عملية التطوير للملاك أو المدربين على حد سواء، موضحاً أن الملتقى بما يضمه من أجنحة، يخدم بصورة مباشرة كل المهتمين بهذا القطاع، خصوصاً في ظل وجود تنوع سيساهم في إثراء ساحة الفروسية بكل ما هو جديد.

نقلة نوعية

وأشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بالنقلة النوعية المتواصلة لرياضة الفروسية وسباقات الخيل بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل أصحاب السمو الشيوخ، والجهود المتواصلة لفريق العمل الذي يسعى دائماً لتقديم الصورة المشرفة لدولة الإمارات، مؤكداً أن العمل مستمر لضمان نمو وازدهار رياضة الفروسية عبر إعداد خطة واضحة المعالم من أجل تقديم كل ما يلبي طموحات وتطلعات مجتمع رياضة الفروسية والمهتمين بسباقات الخيل. وأعلن عن مفاجآت سارة للجمهور مع انطلاقة الموسم الجديد للسباقات.

منصة للموردين

وأفاد خليفة بن عبود الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، بأن الملتقى شهد تواجد 50 شركة للموردين للمواد المرتبطة بالفروسية من أصحاب السجلات المشهود لها في صناعة الفروسية، معرباً عن أمنياته أن تسهم تلك الشركات في التصنيع محلياً، ومرحباً في الوقت نفسه بآراء المشاركين من ملاك ومدربين وإعلاميين عن هذا الملتقى الذي سيستمر بصورة سنوية.

وقال: إن هذا الملتقى يعتبر فرصة طيبة للمدربين والملاك من أجل التعرف على آخر المنتجات المفيدة لصناعة الفروسية، خصوصاً وأنها تملك تاريخاً مشهوداً في المنتجات ولها تاريخ عريق منها شركة «ريد ميلز»، والتي تأسست في إيرلندا عام 1908. واستطرد أن موعد إقامة الملتقى يعتبر مناسباً قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وأكد المدرب الفرنسي أروين شاربي عن سعادته بحضور الملتقى والالتقاء مع الشركات العالمية وخصوصاً الأوروبية، حيث إن الإسطبل الأخضر يتعامل مع أشهر المنتجات للخيل، وخصوصاً في إيرلندا ومن بينها شركة «ريد ميلز» التي توجد لها منصة في الملتقى وتتعامل مع مختلف سلالات الخيل، والتي تسعى للارتباط مع المزيد من الملاك الجدد وتوسيع شبكة زبائنها في مختلف الإسطبلات.

وأشاد شاربي بفكرة ملتقى شركاء الفروسية للفائدة المرجوة منه لجميع العاملين في مجال الفروسية.

مبادرة

جاء تنظيم ملتقى دبي لشركاء الفروسية، في إطار حرص نادي دبي للفروسية، ونادي دبي لسباق الخيل، على إطلاق المبادرات الهادفة لخدمة مجتمع الفروسية، خاصة في ظل الدور الكبير والمؤثر الذي تلعبه دبي في قطاع الفروسية بالعالم، لا سيما أنها تحتضن الحدث العالمي الضخم، المتمثل في «كأس دبي العالمي»، إضافة إلى احتضان الإمارات، العديد من السباقات في مختلف مدن وإمارات الدولة، والتي تشهد مشاركة نخبة من الفرسان والخيول من مختلف أنحاء العالم.

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