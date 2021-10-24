كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا اليوم

المصدر: وارسو - البيان الرياضي

تستضيف بولندا اليوم المحطة العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ28، وذلك في مضمار سلوزويك بالعاصمة وارسو، في ختام المحطات الأوروبية للكأس الغالية قبل انتقالها للمحطات العربية المقبلة في مصر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وتقام الكأس الغالية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة.

وتشهد المحطة البولندية مشاركة 9 خيول تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا، للتنافس على لقب السباق الذي يقام لمسافة 2400 متر ضمن فئة «ليستد» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بإشراف اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، و فيصل الرحماني مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اتحاد سباقات الخيول العربية في بولندا.

إشادة

وأشاد مطر اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة المشرفة على سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية بالمنجزات المهمة التي تواصل تحقيقها الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، معرباً عن سروره بالوصول لمحطة بولندا والختامية للمحطات الأوروبية وسط أصداء واسعة ونجاحات كبيرة، مؤكداً أن محطة بولندا تعد من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا العالمية لما لها من قيمة كبيرة لدى ملاك ومربي الخيل العربي وتحظى بجماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي وترويجي لرسالة الإمارات السامية عبر هذه السلسلة الغالية التي تعزز أواصر التواصل وتعرف العالم أجمع بتراثنا الأصيل ونهج قيادتنا الرشيدة وحرصها الكبير لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل.

وقال فيصل الرحماني المشرف العام لسباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية إن الدعم السخي والاهتمام المباشر من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحدث نقلة نوعية في مسيرة الخيل العربي على الصعيد العالمي وساهم بتجسيد مكتسبات كبيرة لمسيرة الكأس الغالية، معرباً عن فخره واعتزازه بتنظيم المحطة العاشرة في بولندا، في ظل الإنجازات المهمة والأصداء الواسعة التي يحققها الحدث بعد سلسلة نجاحات على مدار 9 محطات سابقة في عام 2021، مبيناً أن الأرقام وشهادات الاتحادات الدولية والملاك والمربين والمضامير العالمية والتغطية الإعلامية والحملة الترويجية تمثل دلالة قاطعة على المكانة المرموقة للكأس الغالية، مشيداً بالمشاركة المميزة في سباق بولندا والذي تجتمع فيه نخبة المرابط العالمية.

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