بحضور 50 شركة عالمية.. راشد بن دلموك يفتتح ملتقى "دبي لشركاء الفروسية"

المصدر: البيان

افتتح الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، "ملتقى دبي لشركاء الفروسية" في مضمار ميدان العالمي اليوم (السبت)، بمشاركة واسعة من نخبة صناع القرار وملاك الخيل وأكثر من 50 شركة عالمية مختصة في قطاع الفروسية، وذلك في إطار المكانة الرائدة لإمارة دبي كوجهة عالمية لصناعة الفروسية ومستلزماتها.

وفي هذه المناسبة أعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، عن سعادته بالإقبال الكبير والمشاركة المميزة من مختلف الشركات المعنية بعالم صناعة الخيل والفروسية، لا سيما وأن الملتقى الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى، يعتبر بمثابة فرصة لالتقاء مربي الخيول من مختلف ارجاء العالم من أجل التعرف على أحدث الابتكارات والمنتجات المعنية بهذا القطاع.

وقال الشيخ راشد بن دلموك، في إطار التوجيهات المستمرة والدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. لرياضة الآباء والأجداد، سيتم تنظيم الملتقى بصورة سنوية بعد الانطلاقة الناجحة والإقبال الكبير من قبل العديد من الملاك والمدربين وصناع القرار على حضور الملتقى، مشيداً بالنقلة النوعية المتواصلة لرياضة الفروسية وسباقات الخيل بفضل الدعم الذي تحظى به هذه الرياضة من قبل أصحاب السمو الشيوخ، والجهود المتواصلة لفريق العمل الذي يسعى دائماً لتقديم الصورة المشرفة لدولة الإمارات، مؤكداً استمرار العمل لضمان نمو وازدهار رياضة الفروسية عبر إعداد خطة واضحة المعالم من أجل تقديم كل ما يلبي طموحات وتطلعات مجتمع رياضة الفروسية والمهتمين بسباقات الخيل.

إقبال كبير للشركات العالمية

وأشار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، إلى أن المهتمين بالخيل يبحثون دائماً عن أفضل الخيارات والحلول في مستوى التغذية أو استخدام التكنولوجيا الحديثة أو غيرها من المنتجات التي قد تساهم في عملية التطوير للملاك أو المدربين على حد سواء، موضحاً أن الملتقى بما يضمه من أجنحة، يخدم بصورة مباشرة كل المهتمين بهذا القطاع خاصة في ظل وجود تنوع سيساهم في إثراء ساحة الفروسية بكل ما هو جديد.

حضر الملتقى الذي نظمه نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والمهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، وخليفة ثاني بن عبود الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين والمدربين والمهتمين بقطاع الفروسية وصناعة الخيل وممثلي وسائل الإعلام. وشهد الملتقى إقبالاً كبيراً في نسخته الأولى، خاصة وأنه يعتبر بمثابة منصة التقاء مهمة للتعرف على أحدث الابتكارات والأفكار التي قد تخدم كافة الأطراف المعنية في عالم صناعة الخيل.

جدير بالذكر أن تنظيم ملتقى دبي لشركاء الفروسية، يأتي في إطار حرص نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل على إطلاق المبادرات الهادفة لخدمة مجتمع الفروسية، خاصة في ظل الدور الكبير والمؤثر الذي تلعبه دبي في قطاع الفروسية بالعالم، لاسيما وأنها تحتضن الحدث العالمي الضخم المتمثل في "كأس دبي العالمي"، والذي تبلغ إجمالي قيمة جوائز أشواطه المالية 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار أمريكي للشوط الرئيسي، إضافة إلى احتضان الإمارات العديد من السباقات في مختلف مدن وإمارات الدولة والتي تشهد مشاركة نخبة من الفرسان والخيول من مختلف أنحاء العالم.

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