9 خيول تتنافس للفوز بكأس الوثبة في أميركا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يجتذب مضمار لون ستار بارك الرملي في أمريكا، اليوم، 9 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، في جولة ساخنة من كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، وتبلغ مسافة السباق 1200 متر وجائزته 9 آلاف دولار.

وتأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويتصدر ترشيحات الفوز «ابتاون مان توب» لكريستا هيننجزجارد، وقيادة أي رودريجوز، و«ابتاون رينج اوف فاير» لجون ار وكريستا هيننجزجارد، بقيادة أي فيرا وكلاهما بإشراف ار روسيل.

كما ينافس بقوة «فور هندريد بروف» بقيادة ال فيفانكو، و«جوبا» بقيادة فالديز خيمنيز، وكلاهما لبيتي جي وجوزيف جيليسو باشراف سي جوفيا، و«ار بي راث» لريتا ديلون، بإشراف ار ديلون، وقيادة في ام اوريتا جي ار.

ويشارك بالسباق «أربي ريتش راث» لمورجان اوبراين، بإشراف ار تولي وقيادة جي اوليفيو، و«هاي ديماند» لديبرا ليمونس، بإشراف تي جونسون وقيادة اف جيليس و«جاليسماسكوادير» لأيد ويلسون بقيادة سي رودريجوز، و«فازيس جونا بيرن» لسام فلازكويز وقيادة بي كاندوسا.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، والمسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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