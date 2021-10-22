8 منافسات في الأسبوع الرابع لدوري قفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم على الميادين الرملية بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، راعية دوري القفز، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وهي أولى منافسات قفز الحواجز على الميادين الخارجية المكشوفة منذ انطلاقة الموسم الجديد، والذي شهد حتى الآن إقامة ثلاث منافسات أسبوعية جميعها جرت في الصالات المغطاة مكيفة الهواء، بدأت في الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، والأخيرة على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية بالختم، وتأتي منافسات الأسبوع الرابع على الميادين الخارجية حسب برنامج موسم القفز، ومع التحسن الملموس في أحوال الطقس.

وتشتمل منافسات الأسبوع الرابع على 8 أشواط، وتقام في يومين خلال فترتين صباحية ومسائية، وتصمم مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (100 ـ 105) سم لفئة الفرسان المبتدئين، وحتى الحواجز على ارتفاع (140) سم لفرسان وخيول المستوى الأول من جولة واحدة مع جولة تمايز، وبمواصفات الجولة الواحدة، والمرحلتين، ومنافسة بمواصفات الجولتين، بواقع جولة في كل يوم، على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (120 ـ 130) سم، تشبه مواصفات بطولة الاتحاد الدولي العالمية للتحدي لفئة فرسان القفز مواليد (2004 ـ 2007). وسيكون ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي مسرحاً لفعاليات الجولة التأهيلية الأولى بالإمارات من يوم الخميس المقبل وحتى 30 الجاري.

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