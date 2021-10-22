«جوائز خط النهاية» للخيول مسابقة استثنائية لتشجيع المواهب

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن إطلاق مسابقة «جوائز خط النهاية» الجديدة لتشجيع المواهب الشابة على الانضمام إلى عالم سباقات الخيل المثيرة، وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات الجامعات في الدولة، في الفترة بين نوفمبر 2021 وحتى أبريل 2022، بالتزامن مع موسم السباق في دبي وبالتحديد في مضمار ميدان العالمي.

وتهدف إلى تشجيع الشباب على أن يكونوا جزءاً من مشهد سباق الخيل ومن خلالهم تعزيز الحضور والوعي بهذه الرياضة، الحدث بتنظيم «دبي لسباق الخيل» ويتضمن 4 فئات، وتأتي تزامناً مع الاستراتيجية المستحدثة لتمكين الشباب من خلال التوعية والتثقيف في مجال سباقات الخيل. فئات تنقسم المسابقة إلى 4 فئات كل منها تحتوي على جوائز نقدية بالإضافة إلى تذاكر لحضور أمسية كأس دبي العالمي، الأمسية الأفخم عالمياً، وتتضمن أفضل صورة وفيديو لموسم سباقات ميدان من 4 نوفمبر إلى 6 يناير 2022، وأفضل صورة وفيديو خلال كرنفال كأس دبي العالمي من 13 يناير إلى 5 مارس 2022، وأفضل فيديو ترويجي لكأس دبي العالمي، وسيكون تسليم الصور حتى 21 فبراير المقبل، وأفضل صورة وفيديو خلال أمسية كأس دبي العالمي وتسلم الصور حتى 26 مارس المقبل. وأوضح نادي دبي لسباق الخيل عن قيمة الجوائز بحسب الفئة حيث جوائز سباقات ميدان الأسبوعية تبدأ من 3,000 درهم لأفضل صورة و5,000 درهم لأفضل فيديو خلال الأمسيات، وترتفع قيمة الجوائز خلال كرنفال كأس دبي العالمي لتبلغ قيمة جوائز أفضل صورة أسبوعية 5,000 درهم، وأفضل فيديو أسبوعي 7,000 درهم.

وتقام خلال كرنفال كأس دبي العالمي جائزة أفضل فيديو ترويجي لأمسية كأس دبي العالمي وتبلغ قيمة جائزة الفيديو الفائز 30 ألف درهم وسوف يعرض خلال أمسية «سوبر ساترداي» التي تعد الأمسية التحضيرية لكأس دبي العالمي، حيث تختتم جوائز المسابقة ليحصل الفائز بأفضل صورة خلال الأمسية على جائزة قيمتها 8,000 درهم وأفضل فيديو بجائزة 12 ألف درهم.

استهداف المبدعين

وقال اللواء محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، ومدير عام نادي دبي لسباق الخيل: يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مسابقة «جوائز خط النهاية»، التي تستهدف شباب الجامعات المبدعين الذين يملكون الموهبة في صناعة المحتوى من خلال التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو.

وهذه المسابقة متاحة لجميع طلاب الجامعات في الدولة ونتطلع إلى رؤية إبداعاتهم، وتوفر سباقات الخيل أجواء نابضة بالحياة ومليئة بالحركة ومجالاً واسعاً للابتكار وللإبداع الإعلامي جنباً إلى جنب مع الخلفية المذهلة لمضمار ميدان لسباق الخيل، نحن على ثقة من أن المواهب الفنية الشابة في دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون قادرة على إنتاج المحتوى الرائع الذي سيساعد في إظهار هذه الرياضة التي لعبت دوراً كبيراً في ثقافة دبي على مر السنين.

لجنة التحكيم

وأعلن نادي دبي لسباق الخيل أنه لضمان الاحترافية والحيادية في اختيار الفائرين لجميع جوائز المسابقة، تم تشكيل لجنة تحكيم تمتلك الخبرة الواسعة في مجال التصوير الفني وصناعة المحتوى، وبالنسبة للجنة تحكيم فئة التصوير الفوتوغرافي سوف تتعاون إدارة المسابقة مع علي بن ثالث، الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الذي سيتولى تقييم الصور الفوتوغرافية للمتسابقين من خلال خبرته الواسعة في هذا المجال.

ومن ناحية أخرى سيتم تقييم مشاركات المتسابقين لفئة صناعة محتوى الفيديو بالتعاون مع المخرج والمنتج الإماراتي صاحب شخصيات مسلسل فريج، محمد سعيد حارب برفقة مريم بن فهد إحدى القيادات الإماراتية الشابة التي تتمتع بخبرة إعلامية كبيرة، كان آخرها العمل كمستشار إعلامي لمكتب وزير الدولة ضمن المجلس الوطني للإعلام في الدولة.

الاشتراك

وستكون أبواب التسجيل للمشاركة في المسابقة مفتوحة لجميع طلاب وطالبات الجامعات الذين لديهم شغف التصوير وصناعة المحتوى، وعلى الراغبين بالاشتراك في مسابقة أفضل فيديو ترويجي لكأس دبي العالمي، يرجى مشاركة المحتوى مع إدارة المسابقة على البريد الإلكتروني media@dubairacingclub.com، عبر إرسال الفيديو الترويجي بجودة عالية من خلال رابط تحميل «WeTransfer» أو ما شابه.

ويمكن للراغبين بالاشتراك في المسابقات الأسبوعية لسباقات ميدان وكرنفال كأس دبي العالمي وأمسية كأس دبي العالمي، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.dubairacingclub.com/‏‏‏‏‏‏‏photofinish والموعد النهائي للتسجيل هو 31 الجاري حيث سيتم اختيار عدد من المرشحين من قبل الإدارة للاشتراك في المسابقة وتسليمهم تصاريح دخول السباقات للتصوير وصناعة المحتوى بعد ورشة عمل تشرح معايير المسابقة.

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