«الشارقة للفروسية والسباق» يحصل على «الأيزو» لاستدامة الفعاليات

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

تسلم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق شهادة الأيزو 20121:2012 الخاص بالمعيار الدولي لنظام إدارة استدامة الفعاليّات، من هاتان رجيب المدير الإقليمي للشركة السويسرية للتصنيف والاعتماد «الأيزو»، وهي شهادة الأيزو الرابعة التي يحصل عليها النادي.

وسبق للنادي الحصول على شهادة الأيزو 9001:2015 الخاص بنظام إدارة الجودة، والأيزو 10002:2018 الخاص بنظام إدارة شكاوى المتعاملين، والأيزو 10004:2018 الخاص بنظام قياسات رؤى وسعادة المتعاملين.

حضر مراسم تسليم الشهادة عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي،

ويعتبر نادى الشارقة للفروسية والسباق أول نادٍ في الدولة يحصل على أربع من شهادات الأيزو تماشياً مع عام الجودة ما يبين مدى احترافية العمل الإداري والتنظيمي بالنادي، كما أن هذه الشهادات تعزز التطور الكبير للنادي من حيث الإدارة وتنظيم المهرجانات والبطولات الدولية والمحلية وتحقيق العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة على الصعيد الدولي والمحلي، وحصول النادي على الاعتماد من قبل الجمعية البريطانية للخيول BHS كمركز تدريب وامتحان أكاديمي معتمد لتدريب الفرسان والمدربين ومنحهم الشهادات المعترف بها عالمياً.

وأرجع الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق حصول النادي على هذه الشهادات وغيرها من الشهادات وكافة النجاحات التي يسطرها النادي بفضل الدعم والرعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي وضعت هذا الصرح الرياضي في مقدمة أندية الفروسية بالدولة، وأضاف لم يكن غريباً حصول النادي على شهادات الأيزو فلدينا فريق عمل متمكن وله خبرة في تنظيم الفعاليات والبطولات وإدارتها فالنادي ينظم سنوياً أكثر من 20 بطولة وفعالية محلية ودولية.

وأكد أن لدى النادي استعداداً لتنظيم بطولات عالمية ونحن في عمل دائم على تطوير هذه الرياضة وشغفنا برياضة الآباء والأجداد دائماً هو من يدفعنا لنكون دائماً في المقدمة.

مستقبل

وأكد سلطان خليفة اليحيائي مدير عام النادي، أنّ هذه الخطوات والإنجازات في النادي، تأتي تماشياً مع التوجيهات الدائمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في العمل المؤسسي وفق أرقى وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، في كافة القطاعات داخل إمارة الشارقة، بما فيها القطاع الرياضي، والذي يُعدّ من القطاعات المهمة بما يحمل من أهمية كبيرة ليس فقط على مستوى المنافسات الرياضية، ولكن كأسلوب حياة يضمن للمجتمع أفراداً أصحاء قادرين على العمل والإنتاج والمشاركة في دعم مسيرة البناء والتطور.

وثمن اليحيائي الإنجازات التي حققها فريق العمل الخاص بالمشروع برئاسة علاء عكاشة مستشار الأنظمة الإدارية والتميز المؤسسي مثمّناً الجهود المبذولة والتي أثمرت عن حصول النادي على شهادات الأيزو الأربع من قِبل شركة إس جي أس جلف ليمتد (الشركة السويسرية للتصنيف والتقييم والاعتماد)، مقدماً الشكر إلى هاتان رجيب المدير الإقليمي للشركة وبتم راجان مدير قسم الاعتماد والمنح بالشركة وعبدالرحمن طه مسؤول المشاريع الحكومية.

جهود

وأكد أشرف جابر، المدير التنفيذي للنادي أن النادي حقق هذا الإنجاز نظير العمل الجماعي والمنظم من كافة الإدارات العامة داخل النادي، مشيراً إلى أن الإدارة المسؤولة عن مشروع الاعتمادات للشهادات الأربع قد عملت على عقد الاجتماعات والندوات والدورات وورش العمل لكافة الإدارات داخل النادي، واعتمدت مدققين ومنسقين داخليين يقومون بتطبيق ومراقبة كافة المتطلبات للمعايير الأربعة خلال فترة تطبيق المعايير، وهو ما أسهم بشكل كبير في تطوير هذا الجانب، وكذلك اجتياز التدقيق الذي يمنح هذه الاعتمادات.

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