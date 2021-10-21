عبد الله بن ماجد القاسمي يتسلم شهادة اعتماد نادي الشارقة للفروسية والسباق من قبل الأيزو

المصدر: وام

تسلم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق مؤخرا شهادة الإعتماد من قبل الأيزو، التي سلمها هاتان رجيب المدير الإقليمي للشركة السويسرية للتصنيف والاعتماد الأيزو بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة الدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وسعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق .

و حصل النادي للمرة الأولى على أربع شهادات ايزو شملت الأيزو 9001:2015 الخاص بنظام إدارة الجودة و الأيزو 10002:2018 الخاص بنظام إدارة شكاوى المتعاملين و الأيزو 10004:2018 الخاص بنظام قياسات رؤى وسعادة المتعاملين و الأيزو 20121:2012 الخاص بالمعيار الدولي لنظام إدارة استدامة الفعاليّات ويعتبر نادى الشارقة للفروسية والسباق أول نادي في الدولة تم اعتمادة بأربع شهادات ايزو ما يبرز مدى إحترافية العمل الإداري والتنظيمي بالنادي و نتيجة لتطور نادي الشارقة للفروسية والسباق الكبير من حيث الإدارة وتنظيم المهرجانات والبطولات الدولية والمحلية وتحقيق العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة على الصعيد الدولي والمحلي.

و نظرا لحصول النادي على الاعتماد من قبل الجمعية البريطانية للخيول BHS كمركز تدريب وامتحان أكاديمي معتمد لتدريب الفرسان والمدربين ومنحهم الشهادات المعترف بها عالميا ، قرر مجلس ادارة النادي بأن يتوج كل هذة الانجازات بحصول النادى على شهاده الايزو للإرتقاء بالمستوى التنظيمي والإداري بالنادى.

و قال الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي إن نادي الشارقة للفروسية والسباق ولله الحمد بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أصبح قدوة لبقية الأندية في الدولة ، ولم يكن غريباً حصول النادي على شهادات الأيزو فلدينا فريق عمل متمكن وله خبرة في تنظيم الفعاليات والبطولات وإدارتها ، فالنادي ينظم سنوياً أكثر من 20 بطولة وفعالية محلية ودولية ولديه إستعداد لتنظيم بطولات عاليمة من حيث الإمكانيات وكل من زار نادي الشارقة للفروسية والسباق لاحظ التطوير الكبير والنهضة التي يمر بها النادي ونحن في عمل دائم على تطوير هذه الرياضة وشغفنا برياضة الأباء والأجداد دائماً هو من يدفعنا لنكون دائماً في المقدمة .

من جانبه قال سعادة سلطان خليفة اليحيائي ان هذه الخطوات والإنجازات في نادي الشارقة للفروسية والسباق تأتي إنسجاما مع التوجيهات الدائمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في العمل المؤسسي وفق أرقى وأفضل الممارسات والمعايير العالمية في كافة القطاعات داخل إمارة الشارقة بما فيها القطاع الرياضي والذي يُعدّ من القطاعات الهامة بما يحمل من أهمية كبيرة ليس فقط على مستوى المنافسات الرياضية ولكن كأسلوب حياة يضمن للمجتمع أفراداً أصحاء قادرين على العمل والإنتاج والمشاركة في دعم مسيرة البناء والتطور نحو مستقبل مشرق للجميع.

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