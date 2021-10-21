«بالاس بيير» يعتزل المضامير ويتجه إلى الإنتاج

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

أعلن رسمياً، أمس، عن اعتزال ملك سباقات الميل الأوروبية «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وسيتم تحويل الخيل إلى مجال الإنتاج عقب مسيرة حافلة بالانتصارات القوية والإنجازات التي لا تنسى.

ولد «بالاس بيير» في عام 2017، وحقق الانتصار الأول عام 2019، في أول مشاركة له على المضامير الإنجليزية، لتكون بذلك الفاتحة لمسيرة كبيرة من الإنجازات التي وصلت إلى 9 انتصارات، من أصل 10 مشاركات في سباقات الميل، أبرزها سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، في مهرجان «رويال آسكوت» العام الماضي، وسباق «لوكينغ ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «نيوبري» في إنجلترا، وسباق «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمهرجان «رويال آسكوت» هذا العام.

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