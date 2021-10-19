مسلم العامري:«الوثبة» جاهزة لموسم القدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، الجاهزية التامة لاستقبال سباقات الموسم الجديد 2021 - 2022 بدعم ورعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مشيراً إلى أن سموه يشدد دائماً على التحضيرات الجيدة ومواصلة التطور من موسم لآخر، مؤكداً أنهم في القرية بعد نهاية الموسم يفكرون مباشرة في الموسم الجديد وكيفية تنظيمه بشكل لائق يرضي التطلعات ويؤكد ريادة الإمارات في سباقات القدرة وتميزها، وهو ما تثبته نتائج الفرسان والفارسات في كل المحافل الخارجية نتيجة الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية من القيادة الرشيدة. وأبان العامري في حديثه مع «البيان الرياضي» أن القرية ستنظم في النسخة الجديدة 11 سباقاً.

توجيهات

وأكد مدير عام قرية الوثبة، أن العمل بدأ في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بوضع شعار إكسبو 2020 دبي في القرية، ذاكراً أن ذلك يمثل خطوة مهمة في تضافر الجهود لإنجاح الحدث العالمي وتأكيد قيمته الكبيرة، ومشاركة القرية في كل الفعاليات وتفاعلها مع الأحداث المهمة، مؤكداً أن وضع شعار إكسبو يمثل حافزاً لكل المتسابقين، لأنه يعبر عن المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات، والنجاحات التي حققتها، ما يجعلهم يبذلون أقصى الجهد لتقديم ما يليق بالدولة ويشبه إنجازاتها على الأصعدة كافة.

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