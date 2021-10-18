بوذيب تدشن موسم القدرة بالتأهيلي

المصدر: الختم - البيان الرياضي

تدشن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم صباح اليوم موسم القدرة الجديد «2021 - 2022»، بسباقين تأهيليين الأول لمسافة 40 كلم، والثاني لمسافة 80 كلم، بمشاركة كبيرة من الإسطبلات وأندية الفروسية التي تسعى لتأهيل خيولها للمشاركات خلال الموسم.

وتنظم قرية بوذيب للقدرة 27 سباقاً وبطولة من جملة 66 سباقاً تقام خلال الموسم تستضيفها ميادين القدرة، حيث تنظم مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم 28 سباقاً وبطولة، بينما تنظم قرية الإمارات العالمية بالوثبة 11 سباقاً وبطولة.

وتغطي المجموعة المتنوعة من السباقات، كل فئات القدرة ابتداءً من البطولات الكبرى لمسافة 160 كلم، ومسافة 120 كلم إلى السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات، وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

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