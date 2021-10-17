مليون درهم مبيعات مزاد الشارقة للخيول العربية

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

حقق مزاد الشارقة للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم مساء أول أمس، مبيعات وصلت إلى مليون درهم إماراتي، وشهد المزاد الذي أقيم بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، نجاحاً كبيراً، حيث تم بيع %60 من جملة الخيول المعروضة في المزاد المصاحب «لمهرجان الشارقة للجواد العربي» السلالة المصرية بنسخته الخامسة عشرة.

وبلغ عدد الخيول المشاركة 69 جواداً عربياً من خيول سباقات السرعة «المضمار» وخيول عروض جمال الخيل.

شهد المزاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

تميز المزاد بحضور عدد مميز، من المرابط والاسطبلات المحلية، هي مربط الشارقة، اسطبلات القاسمي، مربط الإمارات للخيول العربية، مربط دبي للخيول العربية، مربط الزبير، مربط الهواجر، مربط الفرس، مربط غالب للخيول العربية، مربط بن هميله للخيول العربية، مزرعة العوير، مربط الجوهرة للخيول العربية، مربط العز للخيول العربية، بجانب العديد من مربي وملاك الخيول في الدولة.

أشاد سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق بالنجاح الكبير الذي شهده المزاد، من حيث الحضور الكبير لملاك وأصحاب الخيول والزخم في المزاد، وهو ما يعزز العلامة الواضحة لاستمرارية النجاحات التي يشهدها كل عام والذي يحقق هدفه ويقدم نفسه كونه من أهم المزادات التي تقام في الدولة، وأوضح أن إدارة النادي حرصت على توفير كافة شروط الصحة والسلامة خلال المزاد الذي أقيم في ميدان الصالة المغطاة مع مراعاة شروط التباعد الاجتماعي.

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