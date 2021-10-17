منافسات قوية في ثالث أسبوع بدوري القفز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أحرز الفارس محمد غانم الهاجري بالجواد «جي اس فابيان» جائزة المركز الأول في منافسة تمايز الفئة الكبرى على حواجز (140) سم، التي أقيمت على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، بأكاديمية بوذيب للفروسية في أبوظبي، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بإشراف اتحاد الفروسية، ورعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

ميدانياً أشرف على سير المنافسات، وتابع أداء الفرسان فيها حسام زميت، ممثل اتحاد الفروسية، وشهدها وتوّج الفائزين كيم إليوت، مدير نادي أبوظبي للفروسية والسباق، ومحمد مهيّر المزروعي، مدير إدارة إسطبلات وقرية بوذيب للفروسية، ومحمد إبراهيم الناخي، رئيس لجنة تحكيم المنافسات.

انطلقت المنافسة الأولى لفرسان المستوى الأول، في الأسبوع الثالث محسوب النقاط في النسخة العاشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وشارك فيها 43 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 15 فارساً، وحاز جائزة المركز الأول الفارس محمد الهاجري، الفائز بثنائية في منافسات الأسبوع الماضي بالشارقة، وجاء فوز الهاجري هذه المرة بصحبة الجواد «جي اس فابيان» (11 سنة).

تكرر مشهد التنافس في الشوط الثاني لفرسان المستوى الأول يوم السبت الماضي، وفي منافسة من جولة واحدة مع جولة تمايز، وهي الثانية التي يصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها (140) سم بالموسم الجديد، شارك 41 فارساً وفارسة، ونجح منهم 4 فرسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ.

أول منافسة من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها بين (115 ـ 120) سم جرت في يوم (الجمعة)، شارك فيها فرسان من ثلاث فئات، فئة فرسان المستوى الثاني، وتنافس منها 30 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 5 فرسان.

ومن فرسان الفئات الأخرى المشاركين في منافسة المرحلتين على (120) سم، تنافس 32 فارساً وفارسة من المستوى الثاني، وأكمل المرحلتين دون خطأ 5 فرسان، فيما تنافس 61 فارساً وفارسة من ثلاث فئات تنافسوا في شوط الجولة الواحدة على حواجز تراوح ارتفاعها بين (100 ـ 105) سم، وشارك في فئة الأشبال 10 فرسان، وأكمل الجولة 7 فرسان دون خطأ.

وفي اليوم الثاني (السبت)، جاء شوط الحواجز على ارتفاع (100 ـ 105) سم، بمواصفات المرحلتين، وشارك 10 فرسان من الأشبال، ونجح 4 فرسان في إكمال المرحلتين دون خطأ.

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