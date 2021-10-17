«هشتاق» يحلق بكأس الوثبة ستاليونز في كاليفورنيا

المصدر: فرنسو - كاليفورنيا - البيان الرياضي

حلق المهر «آر بي هشتاق» لمايكل غوميز، بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أول من أمس بمضمار فرنسو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، برعاية وتماشياً مع استراتيجية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتمع للسباق 7 من الخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست على الجائزة البالغة 20 ألف دولار، وتميز السباق بالإثارة والتشويق خصوصاً أن المسافة 1106 أمتار.

وجاءت انطلاقة «آر بي هشتاق» بإشراف تيري إيتون، وقيادة بيدرو ام تيريرو مثالية من البوابة رقم «1»، ومسجلاً سرعة كبيرة، قبل أن يبتعد ابن «نشوان الخالدية» تدريجياً عن منافسيه، ليحقق فوزاً سهلاً.

تفوق

وتفوق «آر بي هشتاق» بفارق 3.25 أطوال عن «دريم» لنادي بليزنتون لسباقات الخيول العربية، بإشراف تيري إيتون، وقيادة بابلو فلورس، فيما جاء في المركز الثالث «ناوتي جرينلاندا» لإليزابيث بورج، بإشراف المالكة نفسها، وقيادة سيلفيو امادور، وسجل البطل البالغ من العمر ثلاث سنوات، زمناً وقدره 1:12:38 دقيقة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، والمسعود «نيسان»، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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