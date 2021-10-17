رباعية لخيول الإمارات في آسكوت وجودلفين بطل الملاك للمرة 14

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا

حققت خيول الإمارات رباعية في يوم الأبطال على مضمار آسكوت في إنجلترا بفوز «كرييتف فورس» و«إشادة» و«بعيد»، فيما فجر «سيلي واي» المفاجأة بالفوز بشوط «كيبكو شامبيونز ستيكس»، ونال فريق جودلفين لقب بطولة الملاك في موسم السباقات الإنجليزي للمرة 14، وتوج أوشين ميرفي بلقب بطولة «الفرسان». انتزع «كرييتف فورس» لجودلفين لقب الفوز بلقب شوط السرعة الثاني بالسباق «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى بقيادة وليم بويك وإشراف المدرب شارلي أبلبي ،مسجلاً 1,13,79 دقيقة.

وتسلم عبدالله المنصوري مدير مكتب دبي في لندن والمدرب شارلي أبلبي ووليم بويك جائزة الفوز.

وتوجت «إشادة» لاسطبلات شادويل بلقب شوط المهرات والأفراس «كيبكو بريتش شامبيونز فيلليز آند ميرز ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الأولى بقيادة جيم كراولي وإشراف روجر فاريان بزمن 2,34,05 دقيقة.

وحقق «بعيد» لاسطبلات شادويل لقب الشوط الرابع بسباق «الملكة اليزابيث الثانية ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى بقيادة جيم كراولي وإشراف وليم هاجس، مسجلاً زمناً قدره 1,42,57 دقيقة بفارق رقبة عن «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وعقب ختام الشوط توجت الملكة اليزابيث اسطبلات شادويل أبطال الشوط. ونال «الضاري» لاسطبلات شادويل لقب الشوط الختامي لمسافة الميل بقيادة جيم كراولي وإشراف وليام هاجس.

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