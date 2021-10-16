الرحماني يحتفل مع أسرة الفروسية برئاسة «دولي الخيول العربية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفل فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في قلعة الرمال في دبي، مع أسرة رياضة الفروسية، بمناسبة انتخابه لدورة ثانية لرئاسة للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (إفهار)، تمتد 4 أعوام، وحتى 2025.

حضر الحفل الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، وميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، واللواء «م» سعيد الكمدة، وحشد كبير من المربين والملاك والمدربين والفرسان وعدد من المهتمين بصناعة الخيول العربية الأصيلة، بالإضافة لعدد من وسائل الإعلام.

وقام ميرزا الصايغ بالنيابة عن إسطبلات شادويل، بتكريم فيصل الرحماني بمناسبة رئاسته الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، لدورة جديدة، ما يعتبر إضافة جديدة للإنجازات الإماراتية في مختلف المجالات، وتأكيداً لثقة العالم في كفاءة وقدرة أبناء الدولة في إدارة المنظمات العالمية.

مكانة

وتقدم فيصل الرحماني بالشكر للحضور، وقال: نحتفل بانتصار باسم الدولة، يُسعد كل من يعمل في الفروسية وخصوصاً ملاك ومربي الخيل العربية وكل المهتمين بها، وأشار إلى أن انتخابه لدورة جديدة لرئاسة الاتحاد يعكس المكانة الكبيرة للدولة وعلاقاتها المتينة مع كل الدول والمبنية على الانفتاح والسلام والمحبة، بالإضافة إلى نهج الدولة القائم على التميز في كل المجلات لا سيما الفروسية التي تبوأت خلالها مكانة رفيعة خصوصاً مجال الخيل العربية الأصيلة لما لها من جذور عميقة في تاريخ وتراث الإمارات، وقال: الفضل في التجديد له بعد الله، يعود لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتوجيهاته السديدة ودعمه الكبير والمتواصل للخيول العربية الأصيلة في كل مكان وفي جميع أنشطتها.

وأشار الرحماني إلى أنه يسعى خلال الدورة الجديدة لإكمال ما بدأه من إنجازات، خصوصاً في الدول التي بدأ معها الاتحاد من الصفر وشهدت أعمالاً كبيرة تحتاج للمزيد من الدعم للاستمرارية والثبات، ثم الحفاظ على المنجزات التي تمت خلال السنوات الماضية.

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