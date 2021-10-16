مربط دبي للخيول يكتسح بطولة الشارقة للسلالة المصرية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اكتسح مربط دبي للخيول العربية أول من أمس بطولة السلالة المصرية ضمن مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وشهد مشاركة 61 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، وشهد المهرجان حضوراً كبيراً من القيادات الرياضية ومسؤولي رياضة الفروسية رغم الإجراءات الاحترازية وتقدمهم الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية.

وتمكن مربط دبي من السيطرة البالغة على مجريات منافسات البطولة بفوزه الساحق في منافسات شملت صفوة الخيول المصرية الأصيلة من مختلف مرابط الإمارات، محرزاً أربع كؤوس ذهبية وفضيتين وبرونزية، وقد سجل الإنتاج العائد للفحل العالمي رويال كولورز أحد أبرز أعمدة الإنتاج النوعي في مربط دبي بطل العالم بصمته القوية.

ففي حصيلة الألقاب الذهبية تألق المهر دي كحيلان في بطولة المهور، وهو من الفحل رويال كولورز والفرس دي عفاف مسجلاً أعلى معدل نقط بالبطولة 93.67 نقطة، وأحرزت المهرة دي أميرية من الفحل عصفور الوعب والفرس رويال أميرة ذهبية المهرات، وحصل الفحل دي حيدر وهو من الفحل رويال كولورز والفرس هاريتس إمبريس على ذهبية الأفحل، وتفوقت الفرس دي عفاف فراسيرا ماشار والفرس إيه إس إي أرينا إكسبريس على منافساتها في بطولة الأفراس محرزة الذهب.

ونال مربط دبي فضيتين في البطولة مع كل من المهر دي ممزر من الفحل عصفور الوعب والفرس اكستريم وندر في بطولة المهور، ثم الفرس دي أمنية من الفحل فراسيرا ماشار والفرس رويال أميرة في بطولة الأفراس، كما كان لمربط دبي نصيب من الألقاب البرونزية مع الفرس دي عفاف من الفحل رويال كولورز والفرس دي عفاف.

بصمة

وكان لمربط دبي بصمته الإنتاجية من الفحل رويال كولوز في الخيول المتوجة بالألقاب المتبقية والمملوكة لغير مرابط دبي؛ فقد تمكن المهر بسمة العز من الفحل رويال كالورز من نيل فضية بطولة المهرات، بينما تمكنت الفرس إس جي روضة بنت رويال كالورز والمملوكة لمحمد هيثم محمد بن فريش الكندي من نيل برونزية الأفراس. وبذلك عمق الفحل العالمي رويال كالورز حصيلته الإنتاجية في البطولة ورسخ مكانته العالمية التي تحمل علامة مربط دبي القيادية لخط السلالة المصرية في الإنتاج والإنجاز.

ومن الجدير بالإشارة ما سجلته بطولة السلالة المصرية من تميز لمرابط حديثة حجزت لنفسها مكانة مرموقة في منصة التتويج، وعبرت عن جديتها في المضي قدماً والمساهمة في العناية بالخيل العربية الأصيلة وتطويرها. ويظهر في هذا الإطار مربط الريماس للخيول العربية لمالكه أركان مالك حمود الكبيسي الذي كان أبرز المشترين في مزاد إكسبو للخيول العربية 2020 الذي أقيم قبل أيام بمربط دبي. وقد حاز مربط الريماس فضية الأفحل مع الفحل ريعان الريماس وبرونزية المهور مع المهر فرند الريماس. كما يعتبر مربط رأس الخيمة أحد أبرز المرابط الحديثة التي تشق طريقها نحو التميز موسماً بعد آخر، وقد تمكن المربط من نيل برونزية الأفحل مع الفحل آر آي كي الوليد.

وفي مبادرة نبيلة، قام مربط دبي بتقديم هدية للعارض عمار حسين عيسى يوسف الدرمكي عبارة عن جواد عربي أصيل من إنتاج المربط، وذلك لبسالة وشجاعة العارض في التعامل مع خيله أثناء إحدى جولات عروضه، كما نال العارض البطل جائزة مالية قيمة من نادي الشارقة للفروسية والسباق تكريما له على موقفه البطولي.

رؤية سامية

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز التاريخي لإنتاج المربط في مهرجان الشارقة، واعتبره عرسا فروسيا رسخ الإنجازات القياسية للمربط في الدورات الماضية. وقال التوحيدي: «نعتبر الخيل العربي ومنه السلالة المصرية أمانة في أعناقنا، وذلك طبقاً للرؤية السامية الثاقبة التي تأسس المربط بناء عليها». وأضاف التوحيدي: حققنا خطوات هائلة في تطوير السلالة المصرية تشهد عليها النتائج الكمية والنوعية للإنتاج، وحصيلة عملنا هي مكاسب نتقاسمها مع كافة المرابط التي تسعى للمساهمة في مهمة عربية وحضارية نبيلة. والمربط مستمر في تنمية هذه السلالة في المنطقة ثم في العالم. الإمارات اليوم هي حصن حصين في المحافظة على الخيل العربية والعناية الفائقة بمستقبلها.

إنجاز قياسي

بدوره عبر عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أيضاً عن سعادته بالنتائج الممتازة لخيول مربط دبي في مهرجان الشارقة، مشيراً إلى أن المهرجان قد منح المربط شارة الإنجاز القياسي مجدداً، ليحتفظ بالمركز الأول موسماً بعد آخر. وقال المرزوقي: «نجح مربط دبي بحسن اختياراته للجودة وتعميق العمل على تطبيقات ومعادلات متعددة قبل أن يصل إلى صدارة إنتاج السلالة المصرية. وهذا النجاح يضع مهمة المحافظة على المركز الأول أساسية وجادة. رويال كالورز الذي كان أحد الاختيارات من أعمدة الإنتاج في مرحلة تأسيس مربط دبي هو اليوم يؤكد قوته الإنتاجية مجدداً من خلال مهرجان الشارقة كما في مختلف البطولات. وقد وضع بصمته العالمية في الإنتاج العالمي مثلما استطاع فحل الإنتاج العالمي إف إيه إل رشيم المتاح للتشبيه أن يكون الأغزر إنتاجاً بأعلى مواصفات الجودة».

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