«هشتاق» يتصدر ترشيحات «الوثبة ستاليونز» في أمريكا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يقام اليوم سباق كأس الوثبة ستاليونز في مضمار فرنسو الرملي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لمسافة 1106 أمتار، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، تماشياً مع استراتيجية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ قيمة جوائز السباق 20 ألف دولار، وينتظر أن يكون حافلاً بالإثارة والتكافؤ، نسبة لتقارب مستويات الخيول.

ويأتي تنظيم المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويتصدر المهر «أر بي هشتاق» لمايكل جوميز، وبإشراف تي إيتون، وقيادة بي ام تيريرو، قائمة الترشيحات، من بين 7 خيول متنافسة على اللقب وهي «بادواون» لكاثرين باربيو، بإشراف اتش روبن، وقيادة اف مونروي، والثلاثي «ناوتي جرينلاند» و«سويت وان» و«روكيت روكيت» لإليزابيث بورج، و«ريتش وسكس» لهوي روبن، و«دريم» لنادي بليزنتون لسباقات الخيول العربية بإشراف تي إيتون وقيادة بي فلورس.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، والمسعود «نيسان»، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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