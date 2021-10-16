«اديار» لجودلفين و«العاصي» و«أديب» في «شامبيون ستيكس» اليوم

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا

أعلن فريق جودلفين عن مشاركة نجمه «اديار» في سباق «شامبيون ستيكس» بمضمار آسكوت العريق بإنجلترا اليوم بمشاركة نخبة من أقوى الخيول لمسافة الميل وربع الميل وبمشاركة 10 خيول للفئة الأولى ويعد أبرز المشاركين بالشوط «العاصي» لاسطبلات شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف وليم هاجس و«أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة توم ماركواند وإشراف وليم هاجس و«مشرف» للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بقيادة ديفيد ايجان وإشراف المدرب جون وتيدي جوسدن و«دبي أونر» لمحمد بالعبيدة بقيادة جيمس دويل وإشراف وليم هاجس و«فوكسز تيلز» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف اندرو بالدينغ. ويشارك بالشوط «ايشن جلين» بقيادة بول ميكرون وإشراف جيم غولدي.

كأس المسافات الطويلة

يشارك في الشوط الأول «كيبكو بريتش شامبيونز» لكأس المسافات الطويلة «لمسافة الميلين» 3200 متر، للفئة الثانية 20 خيلاً يتقدمها «تروشون» بقيادة هولي دويل وإشراف الن كينغ ويعد أعلى المصنفين «120»، و«استرديفاريوس» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون وثيدي جوسدن. و«موراندو» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف اندرو بالدينغ. و«بيركشير روكو» بقيادة جيسون واطسون وإشراف اندرو بالدينغ «هميش» بقيادة توم ماركواند وإشراف وليم هاجس، و«بارون سميدي» بقيادة ديلان براون ماكمونيجال وإشراف جوزيف باتريك اوبرين، و«برينسيس زوي» بقيادة جوي شريدان وإشراف انطوني مولينز. و«ذا ميديترينين» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن اوبرين و«روبرتو اسكوبار» لحسين العباس لوتاه بقيادة وليم بويك وإشراف وليم هاجس و«ماستر اوف ريالتي» بقيادة جيمس دويل وإشراف جوزيف باتريك أوبرين و«طشقان» بقيادة بن روبنسون وإشراف براين اليسون.

شامبيونز سبرينت ستيكس

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1200 متر«كيبكو شامبيونز سبرينت ستيكس» للفئة الأولى مشاركة 20 خيلاً قوياً في مسافة السرعة وهي: «كريتف فورس» لجودلفين بقيادة وليم بويك وإشراف شارلي أبلبي و«منزال» لاسطبلات شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف اوين بوروز، و«روحان» بقيادة ريان مور وإشراف ديفيد افانز و«آرت باور» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف تيم استربي و«دراجون سمبل» بقيادة اويسن مورفي وإشراف آرشي واطسون و«كين روز» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف رالف بيكيت، و«فادريم» بقيادة ديفيد ايجان وإشراف شارلي فولوز و«هابي رومانس» لعائلة ميك موراي بقيادة شين ليفي وإشراف ريتشارد هانون و«جلين شيل» لهامبلتون للسباقات بقيادة هولي دويل وإشراف ارشي واطسون و«جوستافوس وستون» بقيادة جاري كارول وإشراف جوزيف جي مورفي و«براندو» بقيادة توم ايفز وإشراف كيفن ريان و«هابي باور» بقيادة توم هورنبي وإشراف اندرو بالدينغ.

ويشارك في شوط السرعة «ثندر موون» بقيادة توم ماركواند وإشراف جوزيف باتريك اوبرين و«هايفيلد برينسيس» بقيادة جاسون هارت وإشراف جون كوين و«لاست امباير» بقيادة دانيال تدهوب وإشراف كيفن ريان، و«كيب بسي» بقيادة جيمس دويل وإشراف جون كوين لمالكته دورين تابور و«ناندو بارادو» بقيادة آدام كيربي وإشراف كلايف كوكس و«انسديل» بقيادة كليفرت لي وإشراف كارل بورك و«فنتورا دياموند» بقيادة جيمي سبنسر وإشراف ريتشارد فاهي و«ازانو» بقيادة شين جراي وإشراف ديفيد اوميرا.

شوط المهرات والأفراس

يشهد الشوط الثالث «كيبكو بريتش شامبيونز» للمهرات والأفراس للفئة الأولى للخيول عمر 3 سنوات مشاركة 8 خيول وهي «سنوفول» لمالكه ديريك سميث ومسز جون ماغنير ومايكل تابور بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبرين و«البافلورة» بقيادة روزا ريان وإشراف رالف بيكيت و«انفايت» بقيادة جون ايجان وإشراف اندرو بالدينغ و«إشادة» لاسطبلات شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف روجر فاريان «لا جوكنديه» بقيادة هولي دويل وإشراف ايدن اوبرين و«تريبال كرافت» بقيادة اويسن مورفي وإشراف اندرو بالدينغ و«ليدي هيس» بقيادة اندريا اتزيني وإشراف روجر فاريان و«مستري آنجل» بقيادة بن كورتس وإشراف جورج بوي.

شوط الملكة اليزابيث

يشارك في شوط الملكة اليزابيث «كوين اليزابيث ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى 10 خيول قوية وأبرزها «بن بطل» لجودلفين بقيادة بات غوسجريف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«ماستر اوف ذا سيز» لجودلفين بقيادة وليم بويك وإشراف شارلي أبلبي،«بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي, بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون اند ثيدي جوسدن. و«بعيد» لاسطبلات شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف وليم هاجس، و«ذا ريفيننت» لاسطبلات الأصايل بقيادة اوليفيه بيلييه وإشراف فرانسيس هنري و«ليدي بوثورب» بقيادة كيران شومارت وإشراف وليم جارفث و«موذر إيرث» بقيادة ريان مور وإشراف ايدن اوبرين و«لورد جليترز» بقيادة دانيال تود هوب وإشراف ديفيد اوميرا و«نجورد» لمالكه نقابة بليسنغ ان ديسكايز بقيادة توم ماركواند وإشراف مسز جون هارينجتون.

الشوط الأخير

يتنافس في الشوط الأخير للقوائم لمسافة الميل 20 خيلاً ومن أبرزها «كينغ ليو نايدس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة جيمس دويل وإشراف جون وثيدي جوسدن و«منتظم» لاسطبلات شادويل بقيادة دين اونيل وإشراف وليم هاجس و«سمبلايز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة ديفيد بروبرت وإشراف اندرو بالدينغ و«الداري» لاسطبلات شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف وليم هاجس.

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