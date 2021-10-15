راشد بن دلموك: الموسم الجديد للخيل سيكون استثنائياً وترقبوا المفاجآت

المصدر: دبي - خالد المهيري

زار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، مقر الهيئة في دبي، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام للهيئة وعدد من المسؤولين.

واطلع الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم من المهندس محمد سعيد الشحي على آخر الاستعدادات للموسم الجديد الذي سوف ينطلق في 26 الجاري، كما التقى بالعاملين في الهيئة، وأشاد بالجهود الاستثنائية التي قاموا بها الموسم الماضي، مطالباً إياهم بمواصلة هذا التميز في بداية الموسم الجديد.

مؤكداً أن الموسم الجديد سيكون مميزاً واستثنائياً متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المشاركين من ملاك ومدربين وفرسان، مضيفاً أن الإعداد للموسم كان ناجحاً وهناك عدد من المفاجآت المرتقبة.

دعم

وتقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل على دعم سموهما المتواصل لسباقات الخيل والرؤية الثاقبة التي ساهمت في تطور سباقات الخيول بالدولة وأوصلتها إلى العالمية، مشيراً بأن الهدف الدائم هو رفع اسم الإمارات عالياً في كافة المحافل.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أنه تم مناقشة خلال الاجتماع مع المسؤولين في الهيئة عدد من الأمور المتعلقة بسباقات الخيل والخطط التي سوف يتم تنفيذها، وقال هدفنا هو نقل سباقات الخيل في الدولة إلى مستوى جديد من التطور وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ويجب على الجميع التعاون والتنسيق لتحقيق هذه الأهداف.

موسم مميز

وعن الموسم الجديد قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إن هناك أخباراً مفرحة سوف نعلنها عما قريب متعلقة بعودة الجماهير إلى مدرجات السباقات عقب انقطاع دام موسماً كاملاً بسبب جائحة كورونا، وتأكيداً لكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن الحياة يجب أن تستمر رغم كل التحديات، ونحن سائرون على هذا النهج، خاصة أننا في دولة الإمارات تجاوزنا هذه الأزمة بكل ثقة ونجاح.

روح الإيجابية

عبر المهندس محمد سعيد الشحي عن شكره وتقديره لزيارة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم لمقر الهيئة والالتقاء بالعاملين فيها، والذي ساهم في بث روح الإيجابية والمثابرة لدى الجميع، أكد محمد الشحي أنه تم مناقشة الخطط التي وضعتها الهيئة للموسم الجديد والمبادرات التي سوف يتم إطلاقها وستشكل علامة فارقة في سباقاتنا وتأتي متناسقة مع الأهداف التي تم وضعها من أجل الارتقاء بسباقات الخيل.

وعبر محمد الشحي عن تفاؤله بالموسم الجديد الذي سيكون موسماً استثنائياً بكل المقاييس ومبشراً للجميع سواء أهل الخيل أو الجمهور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز