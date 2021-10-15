نشاط حافل للبولو والفروسية والختام بكأس دبي الذهبية

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يدشن نادي الحبتور للبولو والفروسية موسمه الجديد 2021 - 2022 ببرنامج حافل وقوي على صعيد منافسات البولو التي تنطلق اليوم أو من خلال منافسات الفروسية «ترويض وقفز حواجز وأكاديمية البراعم»، ويستمر النشاط حتى 23 أبريل 2022، واستعد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لاستضافة المنافسات وسط ترتيبات دقيقة، وأعرب محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو أن الافتتاح سيقتصر على مباراة استعراضية في البولو وبالنسبة لبرنامج نشاط الموسم الجديد، والذي تحتضنه ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بمنطقة دبي لاند فينطلق 23 الجاري ويستمر حتى 23 أبريل 2022، ويتضمن 15 بطولة أبرزها الكأس الذهبية من 14 فبراير وحتى 5 مارس 2022 ويصل فيها الهانديكاب إلى «18 جول» وتحظى بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم.

وأكد الحبتور سعادته ببداية الموسم الجديد في أعقاب التعافي من جائحة «كوفيد 19»، وأكد تفاؤله بأن يواكب نشاط البولو والفروسية احتضان دبي لمعرض«إكسبو دبي» الذي بات قبلة للزوار والسياح من كافة أنحاء العالم، منوهاً بأن نشاط الموسم الحالي سوف يشهد العديد من المفاجآت والفعاليات المصاحبة خاصة خلال مسابقتي كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية خلال يناير وفبراير المقبلين.

تدرج

وأشار الحبتور إلى أن البرنامج روعي فيه التدرج في قوة المنافسات «الهانديكاب» وإتاحة الفرصة لجميع المستويات الفنية بالمشاركة ومن الجنسين، منوهاً بأن النادي والمنتجع اتّخذا كل الترتيبات التي تسهم في إنجاح هذا الكم الكبير من النشاط، وأعرب عن أمله في تحقيق مكاسب فنية وترويحية خلال المنافسات بما يخدم اللعبة ويسهم في تطوير المستويات.

نشاط

ويبدأ نشاط الموسم بكأس الهالوين، وتقام بطولة السيدات 6 نوفمبر وبطولة تحدي الحبتور السابعة 13 منه وفي اليوم التالي ينطلق دوري منتجع الحبتور وتنطلق بطولة اليوم الوطني 25 نوفمبر تختتم 4 ديسمبر فيما يقام كأس ونستون تشرشل من 9- 18 ديسمبر.

ويستأنف دوري منتجع الحبتور في 20 ديسمبر وحتى 15 يناير 2022، ويقام يوم 22 يناير كأس دبي الفضية وحتى 5 فبراير وبعده بيومين تنطلق بطولة الأساتذة.

مسك الموسم

وسيكون عشاق اللعبة على موعد مع كأس دبي الذهبية في 14 فبراير وحتى 5 مارس بهانديكاب «18 جول» أي ذات التصنيف العالي، فيما تقام منافسات كأس تحدي دبي من 13 إلى 20 من الشهر نفسه يليه دوري منتجع الحبتور من 22 – 26 مارس 2022 وتقام منافسات كأس دبي من 31 مارس وحتى 9 أبريل، ويختتم النشاط بدوري الحبتور من 18 – 23 أبريل2022.

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