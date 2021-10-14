6 أشواط لقفز الحواجز في بوذيب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً بصالة ميدان سلطان بن زايد الكبرى، في قرية بوذيب للقدرة بمنطقة الختم، منافسات الأسبوع الثالث لدوري قفز الحواجز، وتقام بإشراف اتحاد الفروسية، ورعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي. ويتنافس فرسان وفارسات قفز الحواجز المنتسبون إلى أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، في 6 أشواط متنوعة المواصفات، خلال يومين، في أولى منافسات القفز بميدان سلطان بن زايد الكبرى بالموسم الجديد.

وتأتي منافسات الأسبوع الثالث، امتداداً لمنافسات القفز في الصالات المغطاة، والتي كانت انطلقت في الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية.

وتكتسب منافسات الأسبوع الثالث، أهميتها، كونها أول منافسات الموسم، يتم فيها احتساب النقاط لدوري القفز في موسمه العاشر.

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